Oriana Sabatini continúa instalada Italia, donde vive junto a su novio Paulo Dybala, y tiene nuevos proyectos, tanto personales como profesionales. Hace unos días anunció que quería un gran cambio en su vida y que planeaba hacerse vegetariana. Además, en unos días Netflix estrenará una serie que la tiene como protagonista. La actriz celebró el lanzamiento e hizo una fuerte confesión.

A través de sus historias de Instagram, Oriana reveló lo que le provoca verse en la plataforma de streaming. Ayer por la tarde, escribió: "Entrar a Netflix y ver mi cara me hace dudar de si estoy soñando o no. No puedo creer que el 1° de octubre estrenan Secreto bien Guardado. ¡¡No se la pierdan!!".

Oriana reveló lo que siente cuando ve que su cara está en Netflix Crédito: Captura Instagram

Según el adelanto de la plataforma de streaming, la película está ambientada en 1940, plena Segunda Guerra Mundial, en la Argentina. El film pone el foco en la historia de amor entre Marthin Müller, un abogado nazi interpretado por Vico D'Alessandro, y Amalia Kiev, una muchacha de origen judío personificada por Oriana. Pese al contexto histórico, ambos no podrán evitar la atracción.

La serie fue filmada en Córdoba, y cuenta con un telefilm y cuatro capítulos, con guiones de Silvina Frejdkes. El elenco de la producción se completa con los nombres de Jorge Suárez, Noemí Frenkel, Matías Mayer, Paula Sartor, Agustina Palma, Graciela Tenenbaum y Bárbara Lombardo, entre otras figura