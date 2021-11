La escena de rap en La 1-5/18 que causó indignación en las redes sociales: “Me está por dar un ataque”

Desde su estreno en septiembre, La 1-5/18, la apuesta de ficción del año de eltrece dio mucho de qué hablar y desde un primer momento hubo críticas en cuanto al elenco. Esta semana tampoco fue diferente, ya que en uno de los capítulos dos mujeres comenzaron a rapear y pese a que recitaron algunas frases que rimaban muy bien, en la redes sociales hubo mucho rechazo. “Estas tienen menos de rap...”, expresó un usuario a modo de queja en Twitter.

El momento que tanto se criticó en redes sociales comenzó cuando Ornella D’Elia -que interpreta a Malena- y Agustina Cabo que hace el papel de Nancy, decidieron comenzar a cantar un rap para olvidarse del mal momento que atravesaban, y así lo hicieron mientras caminaban por una de las calles del barrio.

La 1-5/18: una lluvia de críticas en redes sociales por un particular rap en la novela

“Estamos hartas y cansadas de que siempre sea lo mismo y que vivamos todo el tiempo al borde de un abismo”, comenzó una de las chicas, y la otra actriz se le sumó e “improvisó” otra frase que decía: “La impotencia la tengo a flor de piel, quiero caminar tranquila y que me dejen de jod...”.

Pese a que las rimas combinaban muy bien, los televidentes descargaron su opinión en Twitter y los mensajes que se leyeron fueron solo de queja. “Entre las alucinaciones y el rap, me está por dar un ataque”, expresó un usuario con tono de ironía.

Las ironías tras el rap que improvisaron dos actrices en La 1-5/18 (eltrece) (Crédito: Twitter)

Asimismo, otro manifestó: “Estas tienen menos de rap...”, y acompañó el comentario con una imagen de Moria Casán con cara de confusión.

Los memes en Twitter por una interpretación de rap en La 1-5/18 (eltrece) (Crédito: Twitter)

Por su parte, un tercero opinó: “Aunque la letra está buena, el rap me dio cringe, perdón”.

EL rechazo en redes luego de la escena de rap en La 1-5/18 (eltrece) (Crédito: Twitter)

Otra escena de La 1-5/18 que causó repudio en las redes

A principios de noviembre también hubo mucha molestia y rechazo en redes sociales por una escena particular. Lali González, que interpretaba a Rita, perdió la memoria y cuando Lola (Agustina Cherri) la fue a visitar al hospital para conversar con ella y tratar de ayudarla a recordar un poco, la joven se alteró cuando su amiga le dijo que su marido era paraguayo.

Como si eso fuera poco, Rita también rechazó en esa secuencia que ella también tuviera esa nacionalidad. “Ese no puede ser mi marido, yo no siento nada por él, encima es paraguayo. No le conozco yo”, expresó en la escena. Inmediatamente, el rechazo se trasladó a Twitter y los usuarios fueron lapidarios, además de acusar a la ficción por xenofobia.