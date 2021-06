La contundente frase de Ximena Capristo cuando le preguntaron si su marido le fue infiel con Silvina Luna

“Pasen adelante quienes alguna vez perdonaron una infidelidad”. Esa fue la consigna que lanzó Andy Kusnetzoff en su programa PH: Podemos Hablar (Telefé) el sábado pasado. Al instante, Ximena Capristo avanzó al centro del estudio. Según la actriz y vedette, se debía a ciertas experiencias que atravesó en el pasado junto a su marido Gustavo Conti, a quien conoció cuando ambos participaron en el reality Gran Hermano, en 2001, que los volvió famosos.

“Vos podés creer que alguien te fue infiel por un mensaje, encontrándose con alguien o besándose con otra persona, él tuvo algunos mensajes... viste que al hombre cuando lo enganchan se pone nervioso, según él no se encontró con nadie, pero qué me iba a decir... son muchos años de estar juntos, antes no se lo hubiese perdonado ni a Gustavo ni a nadie”, profundizó Ximena sobre su pareja, con quien tuvo a su hijo Félix.

Sagaz, Kusnetzoff le preguntó si la supuesta tercera en discordia podía ser una famosa, a lo que Capristo contó en cambio que se trataba de “fans” del actor. Pero el conductor no dio el asunto por terminado y quiso saber si había algo de verdad en los rumores que vinculaban a Conti con la modelo Silvina Luna, amiga de Capristo. Sin embargo, fue tajante al negarlo: “Silvina Luna es una amiga”. Y agregó: “Yo a mi marido lo dejo durmiendo en bol... con Silvina y sé que no va a pasar nada; Silvina es amiga hace 20 años”

Volviendo a la historia de infidelidad, Capristo recordó que encontró estas pruebas sin revisar el teléfono de su marido, porque “el hombre es muy distraído”. En aquel entonces, la actriz decidió publicar los chats entre su marido y la supuesta amante como respuesta a quienes la acusaban de mentir. Además, también contó que durante esa crisis, Conti tuvo que mudarse del departamento que compartían hasta que decidieron arreglar la relación, que salió adelante y continúa hasta hoy.

