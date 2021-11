La contundente frase que eligió Benjamín Vicuña para su cumpleaños y alertó a sus seguidores

Benjamín Vicuña cumple este lunes 43 años tras un año difícil por su separación definitiva de Eugenia “la China” Suárez, lo que significó la necesidad de darle un nuevo rumbo a sus proyectos. El actor chileno sorprendió a sus seguidores con una sentida reflexión sobre su vida y publicó una contundente frase que despertó las alertas de que podría estar atravesando una crisis.

Con su característico tono poético, Vicuña relató: “En el anticuario de mi vida. Entre planeadores, terremotos y con la cordillera como telón de fondo. Cumplo 43 años y hoy soy un hombre nuevo y no hablo del de Trotski”. Junto al texto compartió tres fotos, una de cuando era un niño, otra de vinilos de músicos como Charly García o la banda Queen y una tercera de teléfonos a disco.

La sentida reflexión de Benjamín Vicuña en el día en que cumple 43 años Instagram: @benjavicunamori

En este sentido, el artista reveló que en este tiempo logró volver a encontrarse consigo mismo, aunque confió: “Sigo buscando las mismas respuestas. La infancia es fundamental, pero no es todo; marca, pero no define”.

Luego, lanzó una frase que cobra un sentido especial si se la vincula a la terrible pérdida de su hija Blanca, en 2012, cuando la niña tenía solo 6 años. “Hoy camino sin miedo a la muerte, en los bosques más bellos y respiro profundo el futuro”.

En el día en que cumpliría años y en cada aniversario de su muerte, Benjamín Vicuña sueñe homenajear a Blanca, quien murió el 8 de septiembre de 2012 en un hospital de Chile Instagram: @benjavicunamori

En su publicación, Vicuña se mostró más seguro y decidido que nunca a cómo enfrentará su vida de aquí hacia el futuro, y resaltó: “Hoy soy lo que quiero ser, lo que puedo ser”. Seguido a esto, el actor enumeró una serie de agradecimientos, que no fueron del todo condescendientes: “Gracias vida por enseñarme a palos lo que es vivir, por cada paso que di en las direcciones más extrañas y que hoy me conforman en esto. Gracias al amor en todas sus formas, motor esencial de nuestra existencia. Gracias por no perder la fe, aunque ganas no faltaron”.

Finalmente, Benjamín se llamó a ir “por un segundo tiempo, con más herramientas para ser feliz” y sostuvo que lo hará acompañado por sus hijos, que le “llenan el alma y orientan cada segundo”. Para cerrar, el artista escribió una profunda frase: “La vida y sus obstáculos, que no son más que una escalera al cielo”.

En menos de tres horas, el posteo del protagonista de Terapia alternativa (Star+) cosechó más de 56 mil “me gusta” y cientos de comentarios de seguidores que le deseaban feliz cumpleaños, pero también fuerza y bendiciones para esta nueva etapa de su vida.

La tristeza de Benjamín por su separación de la China Suárez

Esta no es la primera vez que Vicuña abre su corazón y revela sus sentimientos públicamente. Luego de atravesar un duro 2021, en una reciente entrevista con la revista chilena Velvet, el actor se sinceró sobre lo difícil que le resultó tomar la decisión de dejar a sus hijos.

Benjamín Vicuña tiene cuatro hijos en común con Pampita Ardohain y dos con la China Suárez Instagram Stories @benjavicunamori

“A los 42 años, las penas y las alegrías se van sumando y en ese sentido es difícil. Si bien somos seres resilientes, abandonar un proyecto de vida, una idea, un compromiso, es muy duro. Es doloroso dejar niños y casa”, afirmó.

Cabe resaltar que el artista, además de Blanca, es padre de Bautista (13), Beltrán (9) y Benicio (7), fruto de su relación anterior con Carolina “Pampita” Ardohain. Y de Magnolia (3) y Amancio (1), a quienes tuvo junto a la China Suárez.

El 20 de agosto pasado, el artista confirmó su separación de la China a través de sus redes sociales. “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”, escribió en Instagram.

En la última entrevista que dio en Chile, reflexionó: “Todos perdemos con una separación. Definitivamente todos perdemos. Pero como bien sabés, es una etapa que estoy viviendo a puerta cerrada”, indicó Benjamín dando a entender que hay cosas de las cuales todavía prefiere no hablar.

Benjamín Vicuña y la China Suárez son los protagonistas de la serie Terapia Alternatica (Star+), que se estrenó luego de que confirmaran su separación Star+

Luego, el artista habló sobre sus nuevos proyectos laborales y cómo decidió encarar la vida tras este año tan duro. “Hoy estoy en un momento de definiciones, proyectando mucho. También evaluando; evaluando diferentes escenarios de vida”. Según adelantó, lanzará un perfume y filmará con Florencia Peña y Leonor Varela la comedia Miénteme “entre enero y febrero”.

En los últimos días, el actor fue vinculado sentimentalmente con la empresaria Romina Pigretti, pero ninguno de los dos salió a confirmar el romance.