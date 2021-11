Benjamín Vicuña tomó una decisión laboral, tras su ruptura con la China Suárez

“Hoy estoy en un momento de definiciones. También evaluando diferentes escenarios de vida”, afirmó recientemente Benjamín Vicuña sobre su presente, tras la ruptura de su relación con la China Suárez. La separación de la madre de sus hijos Magnolia y Amancio supuso para el actor la toma de ciertas decisiones que alteraron sus proyectos laborales.

Si bien en los últimos días el chileno dejó en evidencia que optó por poner mayor atención a su imagen y sorprendió en las redes sociales con un impactante cambio físico producto del entrenamiento, también confesó a corazón abierto lo difícil que ha sido enfrentarse a esta nueva etapa.

Tras el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi que tuvo a Suárez también como protagonista, varios medios de chilenos pusieron el foco en cómo Vicuña atraviesa la separación. En diálogo con Rodrigo Lussich para el programa El show de los escandalones, la periodista chilena Mariela Sotomayor reveló que el actor se bajó de un importante papel en una popular ficción en la que estaba participando al otro lado de la Cordillera.

Sotomayor contó que el artista estaba grabando una exitosa serie en Chile, en la que ponía en la piel de un hombre al que le roban su hijo, lo cual lo envuelve en una búsqueda por encontrarlo. “Pero su personaje murió de una forma muy repentina, fue muy raro y esta semana yo supe que el guion de la teleserie no estaba planteado así, pero Benjamín empezó a caer en una depresión, en una situación de tanta tensión con lo que le estaba pasando con la China Suárez, que él habla con los ejecutivos del canal y les dice: ´Necesito que maten a mi personaje porque yo no doy más´. Hoy día está muy triste, añorando la familia”, reveló Sotomayor.

En una entrevista con la revista chilena Velvet, Benjamín se refería semanas atrás a su separación de la actriz, cuya ruptura se produjo a mitad de año. El chileno se sinceró sobre lo difícil que le resultó tomar la decisión de dejar a sus hijos y expresó duras frases sobre su experiencia de los últimos meses. “A los 42 años, las penas y las alegrías se van sumando y en ese sentido es difícil. Si bien somos seres resilientes, abandonar un proyecto de vida, una idea, un compromiso, es muy duro. Es doloroso dejar niños y casa”, manifestó el exprotagonista de Argentina, tierra de amor y venganza.

El actor confirmó su separación de Suárez el 20 de agosto pasado. “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”, había escrito en Instagram en ese entones.

“Todos perdemos con una separación. Definitivamente todos perdemos, pero como bien sabés, es una etapa que estoy viviendo a puerta cerrada”, indicó Benjamín en la entrevista con el medio chileno, dando a entender que hay cosas de las cuales todavía prefiere no hablar.

Luego del escándalo en el que estuvieron involucrados Mauro Icardi, Wanda Nara y Suárez, se conoció, por otro lado, la tensa relación que la actriz mantuvo con la madre de Benjamín Vicuña. Sotomayor dio más detalles de este enfrentamiento en conversación con el programa Intrusos (América).

Benjamín Vicuña disfruta del fin de semana largo junto a sus hijos @benjavicunamori

“El conflicto no tiene que ver con una cuestión económica sino con un tema moral. Creo que su madre le dijo a Vicuña: ‘Es la mamá de tus hijos, pero mirá lo que te hizo, ¡cómo le vas a dejar la casa!”, relató Sotomayor en relación con la supuesta polémica que mantendría la familia del actor chileno con Suárez por la casa de campo que había adquirido la pareja poco antes de anunciar su separación.

“Me comentaron que cuando la mamá de Benjamín supo todo este escándalo que hubo con la China, se enojó muchísimo con él, incluso llegó a dar parte por Carolina (Pampita)”, expresó la periodista. “La China no tenía la mejor relación con la señora Isabel. Ella llegaba y quería disponer, mandar. Que era medio caprichosa y que si no le hacían el gusto se iba, se volvía loca, cerraba la puerta, no miraba a nadie, no saludaba a nadie”, agregó.

En relación al clan Vicuña y su posición económica y social, Sotomayor señaló: “La familia de Benjamín Vicuña es lo más cuica (de clase alta) que hay. Su familia está por encima del bien y del mal. Soy medio vecina de ellos, en San José de Maipo. Ellos viven en Pirque, en una hacienda que es una mansión espectacular, que ni la de la película Lo que el viento se llevó...”. Y definió a la madre del actor: “Ella es una mujer muy respetada por su familia, una matriarca. Es muy, muy elegante y está casada con un caballero que también es muy distinguido, que tiene muchísimo dinero. Es gente muy lejana a esto que llaman ‘ordinario’. La madre le está diciendo que tenga cuidado con lo que está haciendo. Mal que mal será una familia adinerada pero con la pandemia los adinerados cambiaron harto, con el estallido social... Están cuidando sus lucas, tienen miedo de las nuevas elecciones”, acotó.

En tanto, mientras se lo vincula con la empresaria Romina Pigretti, Vicuña lanzará próximamente un perfume y filmará con Florencia Peña y Leonor Varela la comedia Miénteme, dirigida por Sebastián Schindel y producida por Lucas Akoskin. “Se rodará entre enero y febrero”, adelantó el actor.