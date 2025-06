La declaración de amor de Mauro Icardi a la China Suárez tras el ataque de Wanda Nara

Wanda Nara estalló, una vez más, contra María Eugenia ‘la China’ Suárez tras conocer que su hija Isabella Icardi tuvo una crisis de llanto en la revinculación con Mauro Icardi en la que la actriz estuvo presente. Es por eso que, en sus historias de Instagram, la mediática fue lapidaria al escribir: "Otra revinculación que esta zorra hija de pu** arruina". Horas más tarde, el futbolista llenó de halagos a su pareja.

El posteo de Wanda Nara contra la China Suárez

A los pocos minutos de esta historia compartió otra y sumó: “Cada lágrima de mis hijos las vas a pagar. ¡Hija de pu**! ¿Después de dos meses logramos que el papá pueda ver a sus hijas y vas al colegio? Y haces que mi hija más chiquita no pueda merendar con su papá. ¡Mala persona!”.

El fuerte mensaje de Wanda Nara en contra de la China Suárez (Foto: Captura Instagram @wanda_nara)

Esto encendió una vez más la polémica por el rol parental de Icardi, que fue noticia en todos los portales del país. Debido a esta situación desbordante, el jugador del Galatasaray decidió compartir un extenso comunicado con el que defendió a su actual pareja: “Mientras hablan, vos amás. Mientras inventan, vos estás. Y mientras ellos se desgastan, nosotros seguimos sumando capítulos en esta historia tan hermosa que estamos viviendo. Te amo @sangrejaponesa”.

Mauro Icardi defendió a María Eugenia Suárez de los ataques en redes de Wanda Nara (Foto: Instagram @mauroicardi)

A su vez, aprovechó la oportunidad para denunciar a Wanda Nara por haberle robado más de siete millones de euros, que habrían quedado comprobados en una transacción realizada desde su cuenta bancaria. “Por acá paseando y mirando mi teléfono, encontré otra pruebita... Obviamente, está denunciado en Italia el robo de 7M transferidos a su cuenta personal”, aseguró el exdelantero de la selección argentina.

“¿Será que como sabe que tengo pruebas de todo pidió en la justicia que me saquen el teléfono? (Igual ya me lo devolvieron, no le sirvió de nada) ¿Habrá aprendido a estafar como su supuesto “abogado”? Cuidado con los allanamientos", lanzó en referencia a la causa judicial que se le acaba de iniciar a Nicolás Payarola, abogado de Wanda Nara en Argentina.

Mauro Icardi mostró las pruebas que demostrarían que Wanda Nara le robó más de siete millones de euros de sus cuentas bancarias (Foto: Instagram @mauroicardi)

En la captura adjuntada por Mauro puede verse un homebanking de Italia, en el que se ven distintos depósitos realizados desde su cuenta a la de Wanda. En total, el dinero que habría sido adquirido por la empresaria sería de 7.305.586,13 euros, lo que equivale a 9.864 trillones de pesos argentinos, una suma incalculable para cualquier persona.

La reacción de la China Suárez a los ataques de Wanda Nara

A pesar de que muchas personas pensaron que la China Suárez no se pronunciaría tras el ataque en su contra de parte de Wanda Nara, la exintegrante de Casi Ángeles decidió compartir una serie de fotos y videos que la mostraban en su casa mientras disfrutaba la tarde con sus hijos, Magnolia y Amancio. Esto rápidamente fue interpretado como una forma de disipar los rumores de que ella se encontraba con el jugador del Galatasaray al momento de la revinculación.

El posteo de la China Suárez desmintiendo a Wanda Nara (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

“Siesta de viernes pegaditos”, escribió al pie de la fotografía en la que se dejó ver con su pequeño Amancio acostados en la cama, llenos de cariño y amor.