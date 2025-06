La inesperada reacción de la China Suárez ante el ataque de Wanda Nara

Este viernes, Wanda Nara estalló de ira al conocer que su hija menor, Isabella, rompió en llanto al reencontrarse con su padre, Mauro Icardi. El motivo habría sido que se encontraba acompañado por la María Eugenia “la China” Suárez, hecho que la habría angustiado. Al ver la situación caótica que se había generado, la actriz se fue a su hogar y fue allí desde donde vio la gran cantidad de insultos que la exmujer de su novio le dedicó en sus historias de Instagram.

Wanda Nara estalló en redes sociales contra la China Suárez por haber hecho llorar a una de sus hijas (Foto: Historias de Instagram @wanda_nara)

“Otra revinculación que esta zorra hija de puta arruina”, escribió en una primera storie la dueña de Wanda Cosmetics. Y a continuación arremetió: “Cada lágrima de mis hijos las vas a pagar. ¡Hija de pu**! ¿Después de dos meses logramos que el papá pueda ver a sus hijas y vas al colegio? Y haces que mi hija más chiquita no pueda merendar con su papá. ¡Mala persona!”.

A pesar de que muchas personas pensaron que la China Suárez no se pronunciaría al respecto, la exintegrante de Casi Ángeles decidió compartir una serie de fotos y videos que la mostraban en su casa mientras disfrutaba la tarde con sus hijos, Magnolia y Amancio. Esto rápidamente fue interpretado como una forma de disipar los rumores de que ella se encontraba con el jugador del Galatasaray al momento de la revinculación.

El posteo con el que la China Suárez desmintió a Wanda Nara (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

A esta historia sin fin se le sumó el tercer actor involucrado: Mauro Icardi. El deportista fue letal en un comunicado contra su expareja. “¿Me parece a mí o se le está dando vuelta la tortilla y cayendo las caretas a más de uno? Con razón andan un poco irritados del otro lado escribiendo barbaridades que no voy a reproducir en mis redes. ¿Revinculación siguen diciendo? No existe ninguna revinculación porque el vínculo siempre estuvo (dicho por especialistas, no por mí) y todo en expediente. Soltá de una vez Wandixxxxxx, muchos celos, mucho rencor, mucha envidia... Respetá a mi nueva pareja, a mi futura mujer... ¡Sigan comprando el circo del Lamborghini Rosa que yo voy por la TENENCIA DE MIS HIJAS! Y cada vez más cerca... Tic, Tac, Tic, Tac.. ¡¡¡Falta poco Johnny!!!“, escribió en Instagram y volvió a hacer referencia a su gran inspiración, el actor Johnny Depp.

La foto que Mauro subió con los hijos de Wanda y Maxi López, Valentino, Benedicto y Constantino, y también con su hija mayor, Francesca (Foto: Instagram

Para desmentir que Isabella haya llorado por ver a la China Suárez, en un siguiente posteo, el exjugador de la selección argentina reveló por qué su hija menor no apareció en la foto que compartió del encuentro. “Y con respecto a Isi, la más chiquita, no estuvo en la merienda porque se durmió en el sillón. La fui a ver en su acto escolar de fin de año, y de vuelta estaba un poco acongojada pensando que me la iba a llevar y nunca más iba a ver a su madre. ¿Será que una nena de 8 años piensa eso? ¿O le hicieron un lavado de cerebro en 6 meses con mentiras?“, enfatizó.

Mauro Icardi no tardó en responder a las historias de Wanda Nara (Foto: Instagram @mauroicardi)

“Ah también me olvidaba aclarar que la pericia psicológica de una nena de 8 años dice que tiene lenguaje de adulto y repetitivo de la parte materna. Respeté su decisión de dejarla descansar y no venir a merendar con sus otros hermanos, más allá que en los últimos 6 meses me dejaron verla 1 día solamente. Pronto se acomoda todo. Mauro ‘Johnny’ Icardi", cerró.