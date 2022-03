Roberto Funes Ugarte vivió un momento de pánico al aire de A24 cuando, a través de su teléfono celular, advirtió una situación que lo dejó perplejo. “Me está bajando la presión”, aseguró el conductor de la señal de noticias y mostró a la cámara cómo se incendiaba su cocina.

El episodio ocurrió el martes, alrededor de las 15, mientras Funes Ugarte estaba en pleno programa. En pantalla pasaban imágenes de la soleada tarde en Mar del Plata, con 22 grados de temperatura y algunos turistas en la playa, pero por los comentarios que empezó a hacer el conductor se podía adivinar que algo raro estaba sucedía.

La desesperación al aire de Robertito Funes al ver humo en su cocina por las cámaras de seguridad

“Ay, ay, ay... por favor”, lanzó “Robertito” y, cuando la cámara hizo un paneo del mar, agregó: “¡Necesito agua! Me está bajando la presión”. De repente, en el estudio pasaron de los nervios a las risas y hasta se atrevieron a bromear sobre las olas del mar. “Ay, ay, ay”, dijo de nuevo el conductor, aunque ahora ya más aliviado.

Cuando volvieron al piso, Funes Ugarte se encargó de explicar lo que pasaba y les mostró a los televidentes la terrible tragedia de la que se salvó de milagro. “Espere que me ha bajado la presión, se lo pido por favor. Yo le mostré, lo voy a hacer, estamos en vivo”, dijo “Robertito” y agarró su teléfono. Acto seguido, se acercó a una de las cámaras y mostró la pantalla de su celular.

“Para que vean, esto es lo que pasa cuando dejás las llaves encendidas”, sostuvo. “Esta es mi casa en este momento, es la cocina, gracias a dios que hay gente trabajando”, agregó. En las imágenes, captadas por una cámara de seguridad, se podía observar el denso humo que había cubierto su hogar producto de que se olvidó las hornallas prendidas. “Miren Dios mío, me está bajando la presión en este momento”, comentó todavía con un tono de desesperación en la voz.

Funes aseguró que quería mostrarles a los televidentes lo que estaba ocurriendo en la intimidad de su casa para darles el ejemplo de lo que no hay que hacer. “Para que sepan que esto no se debe hacer. Yo dejé la hornalla prendida, calentándose algo de comida y acá la tenemos”, lanzó.

Se le incendió la cocina a Robertito Funes Ugarte mientras estaba al aire Instagram

El conductor de A24 reveló además que su mamá, que lo miraba en vivo, se preocupó por la situación y enseguida le escribió. “Ay, ay, ay me dice ‘negro, ¿qué está pasando?’. Tranquila, ya está todo solucionado, mamá”, dijo “Robertito” para calmarla. “Menos mal que tengo gente laburando en casa”, reflexionó y reveló que un guiño del destino hizo que su casa no sea consumida por el fuego. “¿Y sabés qué? El destino me ayuda porque no los iba a llevar hoy a trabajar”.

¿Qué había dejado calentando? Comida para sus mascotas. “Se quemaron los pollos de los perros”, dijo Funes Ugarte, ya más calmado. Incluso el sonidista se tomó el atrevimiento de jugarle una broma y puso al aire el clásico diálogo de Luis Brandoni en la película Cien veces no debo con la frase: “¡Le llenaron la cocina de humo!”.