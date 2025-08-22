Escándalo con un participante de La Voz que cuestionó en la TV ecuatoriana a la producción del programa

La Voz Argentina 2025 (Telefe) se convirtió en uno de los programas más vistos de la televisión, donde gran cantidad de participantes muestran su talento vocal. Sin embargo, aunque todos quieran triunfar, solo uno tendrá la posibilidad de ganar por el apoyo del público y cumplir su sueño de grabar un disco. La semana pasada, uno de los eliminados más polémicos fue Martín Guerrero, integrante del Team Miranda!, quien perdió en la instancia de knockouts frente a Josué Cordero.

Enojado por la decisión de los jurados, Martín decidió brindar una entrevista a Ecuavisa, programa de la televisión ecuatoriana, de donde es oriundo, y acusó a la producción de La Voz de haber realizado un gran recorte de su presentación, en el que no se pudo lucir como realmente lo había hecho. “Siento que el knockout lo gané yo, pero de largo. Misma gente de Córdoba dice: ‘debiste haber pasado tú’. Pero bueno, el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que escuche”, comenzó filoso.

Martín Guerrero no pudo pasar la etapa de knockouts (Foto: La Voz)

“Yo también me sorprendí muchísimo porque lo que se emitió realmente fue muy poquito con relación a lo que realmente pasó en ese momento. Es decir, la producción cortó mucho de lo que pasó y casi no hubo devoluciones. Como que quisieron sacar rápidamente mi concurso del aire”, señaló y dio a entender que el programa estaba guionado.

“¿Qué fue lo que te dijo Miranda! que elegían?“, le consultó el conductor ecuatoriano, para entender la decisión final de sus representantes en el programa. A lo que Martín Guerrero aclaró:”Mira, en ese momento, te lo voy a resumir un poco porque esto no salió al aire, ellos se pararon de sus sillas y se fueron por el lado de atrás de sus sillas con el coach invitado. Ahí empezaron a debatir qué hacer, pero no se demoraron mucho tiempo y regresaron a sus sillas y dijeron: ‘Hemos tomado la decisión y lastimosamente quien se va es...’. Pero la verdad es que no hubo argumentos musicales válidos“.

“Para mí se tomaron decisiones más con corazón que con razón y pues hasta cierto punto se justifica, porque al escuchar de nuevo el knockout descubrí que habían manipulado mucho las voces, tanto de él (Josué Cordero) como la mía. Entonces ya hay una desigualdad ahí y no es tan objetivo el asunto. Pero bueno, hay muchas más cosas que yo me las guardo”, concluyó el participante muy enojado.

La respuesta de uno de los editores audiovisuales de La Voz Argentina 2025 (Foto: Captura de pantalla de Instagram)

Rápidamente, el clip de su entrevista se volvió viral en redes sociales, donde gran cantidad de personas opinaron sobre la polémica que se inició. Incluso, uno de los editores audiovisuales del ciclo decidió responderle vía Instagram. “Qué manera de hablar pavadas. Soy editor del programa. Todas las devoluciones se cortan siempre por los tiempos de la televisión, no podemos dejar todo. Pero eso no es una bajada de producción, lo cortamos los editores para llevarlo al tiempo pedido por programación de aire. No es para manipular nada, es para dejarlo en tiempo, si no serían programas de dos o tres horas“, escribió Luca Zampini.