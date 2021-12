La desopilante broma que Jonah Hill le jugó a Leonardo DiCaprio en plena conferencia de prensa

Netflix continúa arrasando con el estreno de sus producciones para las fiestas, y entre las películas que se estrenarán está Don’t Look Up, que ya dio de qué hablar y no precisamente por la temática. Durante una de las ruedas de prensa dos de sus protagonistas, Jonah Hill y Leonardo DiCaprio protagonizaron un divertido momento. Mientras el ganador del Oscar contestaba una pregunta, un chiste de su colega se robó toda la atención. “¡Sabía que esto iba a pasar!”, expresó.

Cuando Dicaprio hablaba, se escuchó un extraño sonido que muchos confundieron con una flatulencia. De hecho la actriz Jennifer Lawence, que estaba sentada a su lado, no pudo disimular el asombro. En su defensa, y entre risas, Leo expresó: “¡Sabía que esto iba a pasar! Escuché sobre esto anoche. Jonah tiene una máquina de pedos”. De esta manera, mandó al frente a su amigo y colega.

Johan Hill explicó cómo funciona la máquina de flatulencias en The Tonight Show con Jimmy Fallon

No obstante, más allá de las risas que Johan supo generar en la rueda de prensa con su broma, a los directivos de Netflix no les pareció para nada gracioso el aparato que reproduce flatulencias.

Johan Hill y Leonardo DiCaprio cuando interpretaron una escena de Titanic en Saturday Night Live (Crédito: Twitter)

Resulta que la máquina que Hill activó mientras DiCaprio hablaba es un juguete que el actor tiene desde hace un tiempo y no pierde ocasión para utilizarlo. De hecho, hace un par de semanas y durante una entrevista en The Tonight Show, le dio detalles a Jimmy Fallon acerca de cómo funcionaba el aparato.

“Esto es una máquina de flatulencias muy mala, de la vieja escuela, como para alguien de ocho años. Así de digital y tonta suena. Llevo unos días trabajando con ella”, aseguró entre risas.

Jennifer Lawrence, Leonardo Dicaprio, Meryl Streep y Jonah Hill, electo de Don't Look Up de Netflix Nancy Kaszerman - ZUMA Press Wire

En ese sentido, comentó que con ocasión de la película, tenían conferencias de prensa muy lujosas y él se encargaba de usar la máquina cada vez que alguien hablaba del cambio climático (uno de los temas centrales del filme), y que por eso aprovechó la oportunidad para jugarle una broma a DiCaprio.

Asimismo, reveló que el director de la película, Adam McKay, se le acercó para comentarle que desde Netflix le pidieron que le hablara para que dejara de usar la máquina. “Como que no les parece gracioso, no les parece interesante. Y para mí es muy gracioso”, le expresó a Fallon.

Johan contó que de todo el elenco de Don’t Look Up la única que pareció divertirse con la broma fue Meryl Streep, y reveló que quien le regaló el artefacto fue Julia Louis-Dreyfus, actriz de Seinfeld.

El actor aprovechó el programa de Fallon para enviarle un mensaje a la plataforma de streaming. “Oficialmente quiero decir: Te amo, Netflix, me encanta trabajar con ustedes, soy un gran fan, veo su contenido, pero ninguna corporación va a silenciar mis flatulencias”, expresó.

La camaradería entre Hill y DiCaprio ya tiene larga data. Juntos protagonizaron El Lobo de Wall Street en 2013 y se volvieron grandes amigos. De hecho, durante una emisión de Saturday Night Live ambos recrearon la famosa escena de Titanic en la que Jack abraza a Rose por la espalda en la proa del barco, solo que en esta ocasión, Hill interpretó a Dawson.