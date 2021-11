La inesperada broma de Evaluna Montaner y Camilo que dejó sin palabras a Jimmy Fallon

Evaluna Montaner y Camilo anunciaron que iban a ser padres luego de estrenar una canción llamada Índigo, en cuyo video mostraban imágenes de la panza de la madre y la reacción de su familia al enterarse. Ahora los artistas anunciaron que ese no será el nombre de su bebé del que todavía no saben su sexo.

En The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la pareja dio la noticia que sorprendió a sus fanáticos. En el video compartido en las redes de Evaluna, se los ve a ambos cuando le dicen al conductor que su bebé ya no se llamará Índigo sino que tendrá por nombre Jimmy, en homenaje al showman. Todo parece ser una broma que le hicieron solo para ver su reacción, ya que la pareja todavía no confirmó la noticia de manera oficial.

Todo ocurrió justo antes de salir al escenario el viernes 5, cuando los cantantes tuvieron una conversación con Jimmy, que aprovechó para darles un regalo para su bebé, una camiseta con el logo del show. “No lo puedo creer, ¿ahora será Jimmy? Bueno entonces esta noche haremos la presentación con el nombre Índigo y la otra semana los espero para cantar ‘Jimmy’”. Y agregó: “Te amo, te amo Jimmy, no puedo esperar para conocerte”.

La pareja anunció la llegada del bebé el pasado 13 de octubre. En las grabaciones de tonos anaranjados, ambos se mostraron jugando en parques, paseando juntos y demostrándose cariño. Al final incluyeron un clip donde ella le muestra su prueba de embarazo a Camilo, quien no pudo contener las lágrimas de emoción.

El divertido posteo de Evaluna y Camilo que desconcertó a Ricardo Montaner

Camilo compartió una alocada foto en sus redes sociales que logró los aplausos de sus fans pero fue desaprobado por su suegro, Ricardo Montaner.

La publicación cuenta con tres fotos, en donde se puede ver al matrimonio de artistas divirtiéndose. En la primera, Camilo se encuentra en shorts mientras Evaluna, agachada y rodeándole las piernas con los brazos, saca la lengua mirando a la cámara. Las últimas dos postales la muestran a ella a upa de su pareja mientras se besan y otra en donde él le agarra la cara con las dos manos mirándola con amor. Aunque estas son las típicas fotos de dos personas que están perdidamente enamoradas, la primera logró robarse la atención del líder del clan Montaner.

“Aquí se volvieron locos... Explíquenme. Los papás de Índigo”, escribió, nombrando a su futuro nieto para generar algo de seriedad en su hija y su yerno.