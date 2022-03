La dulce foto de Julieta Nair Calvo con Nico Vázquez y Gimena Accardi, horas antes de tener a Valentino

Julieta Nair Calvo compartió con sus seguidores de Instagram la intimidad del nacimiento de su primer hijo, Valentino, que llegó al mundo este sábado. Pero, horas antes de dar a luz, la actriz y su pareja, el empresario Andrés Rolando, pasaron una agradable tarde de amigos junto a Nico Vázquez y Gimena Accardi.

El propio Vázquez fue el encargado de registrar el encuentro con una postal que, sin dudas, ninguno de los protagonistas olvidará. En la foto se puede ver la panza de Julieta en los instantes previos a la llegada de su bebé. Cabe recordar que Accardi fue la celestina de esta pareja, según explicó la propia Nair Calvo en una entrevista.

La foto de Julieta Nair Calvo con Nico Vázquez y Gimena Accardi antes de ser mamá (Foto: Instagram @nicovazquezok)

“Gime hizo de ‘cupida’. Ella es amiga de él y un día estábamos grabando Mi hermano es un clon y me dijo que quería presentarme a alguien. Fuimos a uno de sus bares, lo vi y me gusto, pero él no me dio bola. Él dice que fue una estrategia, yo me fui toda montada y ni bola”, sostuvo la actriz hace un tiempo. “Me quedé pensando, lo busqué por Instagram, pensé qué ponerle y cuando fui a mandarle vi que tenía un mensaje de él en spam con la misma pavada que le iba a poner yo. La primera pavada que hablamos fue que él es de Racing y yo de Independiente”, acotó entre risas.

Julieta Nair Calvo compartió el nacimiento de Valentino en Instagram

Luego del nacimiento de Valentino, Julieta Nair Calvo utilizó su cuenta de Instagram para contarle al mundo la gran noticia y publicó un conmovedor video que grabó minutos después de dar a luz. Además, escribió un sentido mensaje para recibir al pequeño y agradecerle a su pareja por la compañía durante el parto.

“Y deberás amar, amar, amar hasta morir. Y deberás crecer sabiendo reír y llorar. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. De ti saldrá la luz, tan solo así serás feliz”, fueron las palabras que eligió Calvo para dedicarle a su hijo recién nacido, un fragmento de la canción “Quedándote o Yéndote” de Luis Alberto Spinetta.

Nació Valentino, el hijo de Julieta Nair Calvo

“La vida nunca tuvo tanta magia como hoy. Nuestro mundo se puso de todos colores. GRACIAS nos queda chico”, agregó emocionada, y le agradeció a todo el equipo médico que los acompañó durante el parto, que tuvo lugar en el Sanatorio Otamendi, en el barrio porteño de la Recoleta.

También le habló a su pareja, al que definió como el “mejor compañero” para esta aventura. “A vos mi amor, Andrés Rolando, no podría ni haber soñado un mejor compañero para esta aventura. Tus palabras al oído en ese momento, me las quedo tatuadas en el corazón”, escribió. En el video, Rolando aparece besándola y acompañándola en todo momento. “Ahora sí: somos mucho más que dos. Bienvenido Valentino”, culminó el mensaje.

"Hablame de felicidad", el posteo de Julieta Nair Calvo por el nacimiento de Valentino (Foto: Instagram @julietanaircalvo)

Nair Calvo publicó además una historia que resume el instante de felicidad de la pareja junto a su bebé recién nacido y al médico que estuvo a cargo del parto. “Las manos mágicas del doc. Ignacio Pérez Tomasone”, escribió y aseguró: “Te amamos”. En la foto se puede la ver amamantando a Valentino con una sonrisa imborrable. “Hablame de felicidad”, agregó.