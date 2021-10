La dura revelación de Paula en Bake Off: “Me descubrieron un tumor en el cerebro”

Este lunes se vivió una noche emocionante en Bake Off Argentina (Telefe) cuando Paula, una de las participantes del programa, contó el difícil momento que le tocó vivir cuando se enteró a comienzos de año que tenía un tumor en el cerebro.

La inesperada confesión se dio cuando Paula presentó su torta “con inspiración en una celebración”. “¿Qué celebramos con esta torta?”, le preguntó Damián Betular. “Es una torta que nos debemos con mi familia. Venimos de unos meses muy complicados. En marzo descubrimos que tengo un tumor en el cerebro, un adenoma hipofisario”, confesó la joven.

“Es benigno pero desencadena problemas hormonales, infertilidad, menopausia temprana. Esto me lo dijeron en una llamada de 20 minutos que fue bastante difícil de procesar. Ahí le metí un montón a la pastelería. En este camino la medicina no tiene respuestas inmediatas. Fui a una persona que me recomendaron que me dijo ‘vos tenés alma de podio. Anotate en Bake Off porque tenés todo para ganar’. A la semana abrió la inscripción y me anoté”, relató Paula con lágrimas en los ojos.

“Estoy muy feliz y orgullosa de mí. Siento que me expongo pero me gustaría que estos temas se hablen más. Ojalá mi historia le sirva a alguien del otro lado”, agregó la participante de 29 años que agregó que algunos de los síntomas que tiene son dolores de cabeza, baja energía y migrañas. “Yo vine muy enojada con mi cuerpo, sentí que no iba a poder. Toda esta experiencia me ayudó a estar bien conmigo misma”, concluyó Paula.

Llegado el momento de la devolución del jurado, Betular retomó parte de la confesión de la participante: “Más allá de tu historia y de lo felices que nos ponemos nosotros de que en este ratito acá seas feliz, lo de adentro está muy bien. El bizcocho está húmedo, increíble. Hay un avance entre ayer y hoy muy bueno”. Por su parte, Pamela Villar dijo que “la torta le hace acordar a la Toscana en Italia” y que es muy importante celebrar todo lo que dijo.