La emocionante despedida de Oriana Sabatini a su abuela Betty: “Volá alto”

Beatriz Garófalo, la madre de Osvaldo y Gabriela Sabatini, murió este sábado por la tarde, a los 81 años. Su nuera, Catherine Fulop le dedicó un sentido posteo en Instagram, en el que incluyó una conmovedora carta que le escribió su nieta Oriana.

“Mami Betty. ¡Así te quiero recordar mi eterna Peter Pan! Hoy me toco leerte antes de tu partida la despedida de una de tus nietas. Te describe perfecta, nada mas que decir! Te amare siempre Betty”, comenzó diciendo la modelo. Y tranquilizó a su hija mayor: “Estuviste con ella Ori, tranquila bebé”.

El sentido posteo de Catherine Fulop para despedir a su suegra "Betty", quien murió este sábado 24 de abril. Instagram: @fulopca

Oriana Sabatini se encuentra en Italia, donde convive con su pareja, el futbolista Paulo Dybala. Por ese motivo, no pudo estar al lado de su abuela en sus últimos días. Beatriz, de 81 años, sufría problemas pulmonares y su condición se agravó luego de que la familia se contagiara coronavirus, en agosto pasado.

Por eso, la cantante usó un medio tradicional para despedir a su querida abuela antes de su partida: le escribió una conmovedora carta en la que, entre otras cosas, le pidió que la pase a visitar junto a su abuelo apenas pueda.

Catherine Fulop despidió a Beatriz Garofalo Sabatini, la madre de Osvaldo y Gabriela Sabatini, con una foto junto retro a sus hijas Oriana y Tiziana. Instagram: @fulopcatheri

“Hola abu, soy Ori. Sé que no me podes ver ni escuchar, pero estoy segura de que si podes oír la voz de mamá o papá leyéndote esta cartita. Quería decirte que por mas que yo sé que este momento te da mucho miedo, vos y yo sabemos que a una persona como vos, deberían haber muy pocas cosas que le muevan el piso”, escribió la intérprete de “Luna Llena”.

Y continuó: “A pesar de todas las cosas que te pasaron a lo largo de tu vida, siempre fuiste fuego por dentro, tanto que siempre que te mire, pensé: ‘Me encantaría ser como ella cuando sea grande’. Me acuerdo de que hace un tiempo, hablando por teléfono, me dijiste que habías sentido que pasaste gran parte de tu vida reprimida, por los demás, por el mundo, por todo. Y recuerdo que yo automáticamente pensé que eso era imposible porque en mis ojos y en los de todos los demás veíamos otra cosa, a otra mujer: una mujer fuerte, independiente, luchadora, admirable, amorosa, compasiva. Ojalá te hubieses podido mirar con nuestros ojos, porque te aseguro que si lo hacías, todas esas voces internas que se que tenías, hubiesen desaparecido, se hubiesen espantado”.

Luego, Oriana se lamentó no poder acompañar físicamente a “Betty” en sus últimas horas, y le dijo: “A pesar de no poder estar ahí ahora para darte un abrazo y decirte todo lo que te quiero, siento que mas allá de los kilómetros, estas cerquita mío, porque estas adentro mío. Estas adentro de todas las personas que tocaste durante tu vida”.

La carta escrita por la artista es larga, por lo que su mamá la tuvo que continuar la publicación en los comentarios. Pero, según sus palabras, fue un homenaje perfecto a su familiar. En cada línea, Oriana continuó mostrando el orgullo que sentía por su abuela paterna.

“Sé que hay muchas cosas que te gustaría haber hecho, pero yo te veo y pienso ‘me encantaría hacer todo lo que hizo mi abuela en su vida!’. Quizás sentís que no te alcanzó, pero viviste una vida increíble, con altos y bajos. Vas a dejar un pedacito de vos en cada uno de nosotros, tu familia. ¿Te sentiste insegura gran parte de tu vida? Mirá lo que creaste con el abuelo: la tía (Gabriela Sabatini) que es algo fuera de este mundo, y a mi papá (Ova) que directamente es algo fuera de esta galaxia! Y todo el amor que nos diste a mí y a Titi (Tiziana). Hasta la adoptaste de hija a mamá, y ella te aceptó con los brazos abiertos. Y sabemos que las relaciones suegra-nuera no son las mas fáciles, jaja! Pero fue así porque sos vos. Porque vos generaste eso en las personas que criaste, que amaste”.

Sobre este último punto, Catherine siempre resaltó la relación madre e hija que tenía con su suegra, ya que su mamá había quedado en Venezuela. En enero del año pasado, la conductora radial describió en Quién quiere ser millonario su vínculo con la madre de Ova. “Betty, mi suegra, y yo no somos así (más afectuosas y charlatanas). Es como si ella fuera mi mamá… Bueno, ella me adoptó también así que me tienen que soportar a mí y a ella. Hablamos nosotras solas”, señaló, entre risas.

Catherine Fulop junto a su madre biológica y a Beatriz Garófalo, su suegra y "madre adoptiva", como ella la definía. Instagram: @fulopcatherine

Finalmente, Oriana liberó a su abuela para que se fuera en paz y le pidió que la visite en cuanto pueda. “Pocas veces en mi vida vi a alguien que aprovechara tanto la vida como vos. Que la viviera tanto hasta el último segundo. Por eso te digo: ‘No tenés que tener ningún miedo’. Esta locura de mundo en el que vivimos es demasiado increíble para que se termine todo en un cerrar de ojos. Estoy segura de que nos vamos a volver a ver, pero mientras tanto, prometeme que cuando estén con el abuelito dando vueltas por ahí me visiten en mis sueños. El abuelo me va a entender”, le escribió en referencia a su abuelo Osvaldo, quien murió en marzo de 2016, también a los 81 años.

Y cerró: “Abu, te amamos, más de lo que te podés imaginar. Tu presencia física nos va a romper el corazón y nos va a hacer demasiada falta, pero yo sé que va a ser simplemente eso. Tu cuerpo no va a estar acá, pero estoy segura de que tu alma va cuidarnos desde allá bien arriba. Porque no te olvides de que vas a tener que volar alto, como lo hiciste siempre”.

La publicación de Catherine tuvo más de 100.000 “me gusta” y cientos de comentarios, muchísimos de ellos de famosos que le daban fuerza para seguir adelante tras esta dura pérdida. Uno de los más destacados, fue el de Paulo Dybala, pareja de Oriana, que comenzó el posteo con un emoji de corazón.

LA NACION