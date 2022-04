La entrevistaron por un crimen, pero su actitud hizo tentar al Pollo Álvarez: “¡Pará Rita!”

Los casos policiales se volvieron un tema frecuente en las emisiones de Nosotros a la mañana (eltrece). Los relatos estremecedores suelen tener un espacio en el inicio del ciclo conducido por Joaquín ‘El Pollo’ Álvarez y, en este sentido, este martes se informó sobre el escalofriante hallazgo del cuerpo de una mujer de 80 años, que fue estrangulada en Vicente López. Con el objetivo de obtener el testimonio de una vecina del lugar, el cronista Santiago Zeyen entrevistó a Rita, que vive en el barrio, pero nada salió como esperaban: la mujer no aguantó la risa al declararse fan del programa.

“Pollo, estoy emocionada de escucharte. Todos los días. No lo puedo creer que hablo con vos. Voy a ser famosa”, dijo la mujer y comenzó a reírse, su tentación se extendió por varios minutos. La inesperada reacción de Rita desconcertó al conductor, quien además de saludarla le pidió: “Se tentó Rita. No, Rita, pará”. Además, le solicitó a la producción que quitaran el videograph, que describía el caso policial ya que no coincidía con la alegría que mostraba la entrevistada.

Rita no pudo contener la risa en medio de un móvil en Vicente López (Captura video)

Rápidamente, el móvil periodístico cambió rotundamente de sentido ante el gran fanatismo que no podía ocultar la mujer. Sin dudar, el conductor festejó la alegría que la testigo demostraba, mientras no paraba de abrazar a Santiago Zeyen, a quien también le contagió de su risa. Acto seguido, El Pollo le dio lugar a Rita para que frente a cámara saludara a quien ella quiera.

“Gracias, Pollo. Sí. A mi familia. Vivimos acá en Vicente López de toda la vida. Después tengo familia en Trenque Lauquen”, dijo Rita pausadamente, ya que no podía hablar de corrido debido a que estallaba en carcajadas, al igual que el conductor. Pícara, la mujer esbozó que iba a aprovechar su oportunidad y se lanzó a los brazos del cronista.

Una entrevistada se tentó al hablar con el Pollo

“Bueno voy a ver como cambio este clima”, reconoció el conductor quien tuvo la idea de simular que abrazaba a su fan a través de la pantalla. Ambos extendieron sus brazos para simular que tenían un contacto corporal. Luego de tirar besos al aire, Rita expresó que le gustaban mucho los chistes que Santiago cuenta en cada cierre de su móvil. “Otra vez me voy a volver a emocionar”, anticipó la fanática del programa sobre el “momento que espera todos los días”

Tras escuchar el deseo de la mujer de ser parte de esa sección del programa, el cronista procedió a contar su chiste. “¿Sabés cómo suena el teléfono de un carpintero?”, indagó Santiago y ante la respuesta negativa de la mujer, reveló: “Aserrín”. Nuevamente, ella estalló de risa y calificó a la broma como “muy buena”. En medio de esta alegría, todos se despidieron del móvil que se desarrolló de una forma muy inesperada para el conductor y el cronista.