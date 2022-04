Nicole Neumann explicó el verdadero motivo por el que sus hijas fueron a la final de MasterChef Celebrity

“Mi pareja, que ya lo conocen, y mis hijastras serían. Hay una detrás de cámara que le da vergüenza, que haga lo que sienta”, fueron las palabras de Mica Vicionte para presentar a su familia antes de consagrarse como la ganadora de la última edición de MasterChef Celebrity (Telefe). La forma en la que la participante presentó a las hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann no le habría caído en gracia a la modelo, quien luego de este momento televisivo reveló el motivo por el cual las menores fueron al programa: querían fotos con los famosos.

No es novedad que el vínculo entre Mica Viciconte y Fabián Cubero con Nicole Neumann no es bueno. Tras cautelares y bozales legales, la modelo y su expareja tiene una tensa relación desde el momento de su separación en 2017. A este conflicto se sumó la exCombate desde que blanqueó su relación con el exjugador. Y luego de un largo periodo de acusaciones frente a cámara, ahora las dos partes decidieron echar un manto de piedad y mantener las diferencias fuera de la exposición mediática.

Micaela Viciconte se consagró campeona de Masterchef Telefe

Sin embargo, cuando parecía que la calma reinaba, Viciconte llegó a la final de MasterChef Celebrity y, como es costumbre en el certamen, en la última gala los participantes fueron acompañados por su familia. Así, Sienna, Allegra e Indiana acompañaron a Cubero en ese momento, previa autorización de puño y letra de Nicole Neumann. Sin embargo, eso no fue suficiente para detener su furia cuando presentaron a sus tres hijas como “las hijastras”.

Motivos no faltaron para que Nicole fuera abordada por un gran número de periodistas tras la emisión del programa, y si bien en principio indicó que no hablaría al respecto luego de varias preguntas, logró enviar una indirecta a Mica Viciconte. “No tengo nada de qué hablar. No me parece nada, yo me guío por lo que pasa en mi casa, por lo que se habla en mi casa, porque mis hijas estén bien”, expresó con una gran sonrisa.

Nicole sobre sus hijas

Mientras avanzaba hacia su auto, la modelo repitió que su prioridad era el bienestar de sus hijas, por lo que sus decisiones son tomadas con esa premisa, es por eso que firmó la autorización para que estuvieran frente a cámara, pero admitió que no las vio en pantalla, ya que, según expresó, no mira televisión.

Nicole Neumann junto a sus tres hijas (Foto Instagram @nikitaneumannoficial)

Y luego disparó el verdadero motivo por el que las hijas decidieron asistir al programa, lejos de darle apoyo a Viciconte “En realidad tenían ganas de ver a Mery del Cerro y a un par de personas que estaban ahí para pedirles unos saludos y qué sé yo”, explicó.