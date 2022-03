La impensada reacción del Pollo Álvarez ante una foto de Sol Pérez: “Es un asco”

En Nosotros a la mañana (eltrece), en medio de un distendido momento, los panelistas contaron que en el corte se sacaron fotos para subir a sus redes sociales. Sin embargo, algunas de las imágenes no fueron del todo logradas. Tal fue el caso de Mariel Di Lenarda, quien en su intentó de captar el mejor plano de su compañera Sol Pérez, no logró hacerlo. Al ver el resultado, Joaquín ‘el Pollo’ Álvarez no pudo disimular su reacción.

El conductor se percató que, tras volver de la tanda, sus compañeras se mostraban muy compinches y quiso saber el motivo. De hecho, al ver a Mariel con el celular en la mano, quiso saber qué miraba. Acto seguido, ella le explicó lo que habían hecho con Pérez. “En la pausa, nos fuimos a hacer sesión de fotos. Las mías quedaron divinas porque me las sacó ella, y yo a ella me copé, y le saqué con una palmera porque me pareció que quedaban lindas. Parece que no le sirve ninguna”.

Inquieto, Álvarez se cruzó al otro lado del panel y le pidió a la cronista: “A ver, mostrámela”. Tras observar el retrato en cuestión, el animador fue lapidario con las habilidades fotográficas de su nueva compañera: “No, esto es un asco. No es con vos, ¿pero viste la gente que se quiere hacer la artística? ¡Y no sos fotógrafo!”. La propia ex hica del clima admitió que mientras hacían la sesión le pareció que usar la palmera como elemento de composición del plano podía ser apropiada. “Me pareció que estaba buena”, señaló.

El Pollo Álvarez reaccionó al ver una foto de Sol Pérez

No obstante, el gran déficit de la imagen es que no se logra identificar a la protagonista y se ven más hojas de la palmera que la figura de Sol. Esta fue la consideración que el conductor tuvo al respecto, y le auguró un “futuro negro” a Pérez por la calidad de la imagen que, obviamente, no publicó.

“No se le ve la cara, puede ser cualquier persona. Va a pasar de tener 5 millones de seguidores a 100 mil”, manifestó indignado. Entre risas, uno de los miembros del panel le dijo a Di Lenarda, sin piedad pero a modo de halago: “Lo tuyo es el periodismo, Tota”.

El Pollo Álvarez se tomó con humor lo que hicieron sus compañeras durante la tanda (Foto: Instagram/@polloalvarez) instagram.com/polloalvarez

En otra de las imágenes, Carlos Monti retrató a Paula Trapani sobre la mesa mientras Pérez le sacaba una foto a la periodista. Para rematar el momento gracioso, Álvarez se sinceró con su audiencia frente a la cámara: “Si ustedes pensaban que en el programa estábamos viendo la rutina en los cortes, la respuesta es no”.