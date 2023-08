La escapada romántica de Franco Masini y Juana Farrell a Bariloche: día de ski y atardecer en una locación soñada

escuchar

Los últimos años de Franco Masini fueron de puro crecimiento a nivel profesional. Hizo una nueva versión de la recordada Rebelde, estuvo en el musical Regreso en Patagonia y dio el gran salto de su carrera al protagonizar una serie española para Netflix, llamada Todas las veces que nos enamoramos. Tras pasar un tiempo lejos de la Argentina, ahora está devuelta con un unipersonal en la emblemática avenida Corrientes de la ciudad de Buenos Aires. Pero, en medio de la vorágine laboral, se tomó unos días para hacer una escapada romántica con su novia Juana Farrell. La pareja viajó al sur del país y disfrutó de la temporada de invierno. Allí, no se privó de nada: ski, nieve y música en una locación soñada.

Franco Masini y Juana Farrell disfrutaron de lo mejor de la Patagonia durante las últimas vacaciones de invierno, donde aprovecharon para pasar tiempo juntos y practicar un poco de ski. Después del descenso de la montaña, tras dejar los bastones y quitarse las botas, aprovecharon para relajarse y apreciar la puesta del sol con música y una degustación de platos exquisitos . El último viernes, la pareja dijo presente en el after ski que organizó HSBC para sus clientes Premier, en el Picnic La Raclette, que ofreció, además, lo mejor de la gastronomía del Cerro Catedral.

Franco Masini y Juana Farrell disfrutaron de una tarde de ensueños en la Patagonia Gentileza

Franco Masini asistió al after ski que organizó HSBC Gentileza

La pareja pasó una tarde soñada en la Patagonia argentina. Con el atardecer de fondo y las montañas blancas, no solo ellos quedaron deslumbrados, sino también las más de 300 personas que bailaron y disfrutaron del evento que se realizó en el espacio gastronómico del Club Hotel Catedral. Así como apreciaron un paisaje natural y degustaron una exquisita selección de platos, que estuvo acompañada por buena música.

La encargada de musicalizar el after ahí fue la DJ Puli Demaría que pasó los mejores hits del momento. Pero, no lo hizo sola, sino que la acompañó su hijo de 20 años, Sylvestre Corti Maderna, quien ya demostró que quiere incursionar en el mundo de la muisca y seguir el camino de su madre.

La DJ Puli Demaría fue la encargada de pasar los hits del momento Gentileza

Familia DJ: DJ Puli Demaría y su Sylvestre Corti Maderna, los musicalizadores del after ski Gentileza

Tras recargar las energías en la Patagonia, Franco Masini encarará la segunda parte del año, en la que continuará con su trabajo en el teatro. El actor protagoniza Las cosas maravillosas, de Duncan Macmillan, bajo la dirección de Mey Scápola. Las funciones son los lunes y martes a las 20 en el Multiteatro Comafi. Las entradas pueden adquirirse a través de Plateanet o de manera presencial en la boletería ubicada en Av. Corrientes 1283.

Pero, así como atraviesa un gran momento profesional, el actor de 29 años disfruta, en lo personal, de su vuelta al país y de la relación con Juana Farrell, con quien está en pareja desde hace tres años. En diálogo con LA NACION, Masini contó que se conocieron hace mucho tiempo a través de un amigo en común y después, durante la pandemia, “nació el amor”.

Pero ambos también tuvieron que hacerle frente a la distancia debido a los compromisos laborales. Sobre esto, el Franco sostuvo: “La distancia es complicada, pero en mi caso es con fecha de caducidad. Ella pudo viajar, me visitaba. Una vez nos juntamos en España, yo desde México y ella desde la Argentina. Encontramos la forma para que la distancia no fuera tan dura. Ahora sé que hasta septiembre me voy a quedar acá, y en algún punto es la vida del actor. Para alguien controlador como yo no es fácil viajar y no saber cuánto tiempo te vas a quedar en tal o cual lugar. La profesión es así, no podés armarte un año entero, por ejemplo, sino por proyectos. Nunca hay certezas”.

