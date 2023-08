El ambicioso pedido de Olivia, la hija de Paula Chaves y Peter Alfonso, para su cumpleaños: “Trancu”

escuchar

Paula Chaves es una de las celebrities más activas en las redes sociales. Tiene cuatro millones y medio de seguidores en Instagram y es ese el canal que utiliza para mantenerse en contacto con sus fanáticos. Muestra sus outifits, sus producciones de fotos y la intimidad de Un plan perfecto, la obra que protagoniza en calle Corrientes. Pero lo que suele generar un considerable interés, sin dudas, es lo referido a su familia, compuesta por Pedro Alfonso y sus tres hijos Olivia, Baltazar y Filipa. Justamente su primogénita está a punto de cumplir 10 años e hizo un pedido muy importante para su día especial. Y la conductora no dudó en hacerlo público.

El 23 de agosto, Olivia, la hija mayor de Paula Chaves y Pedro Alfonso, cumple su primera década Instagram @chavespauok

Chaves y Alfonso conforman una de las parejas más queridas del espectáculo. Su amor nació en 2010 como un “juego para las cámaras” y terminó traspasando la pantalla de Bailando por un sueño. Tres años después se comprometieron y al siguiente se convirtieron en marido y mujer en presencia de su primera hija, Olivia, nacida el 23 de agosto de 2013. Con el paso de los años la familia sumó integrantes: en 2016 llegó Baltazar y, en 2020, Filipa.

Es a través de Instagram donde la modelo comparte su día a día, los planes familiares, las actividades de sus hijos y sus divertidos planteos y ocurrencias. Fue en ese contexto que mostró cómo se prepara su hija para cumplir 10 años. En un almanaque que tienen para anotar los eventos del mes, marcaron el día 23 de agosto con el recordatorio: “Cumple Oli”. Además, tenía dibujados corazones y estrellas, que parecían haber sido un trabajo de la cumpleañera.

Paula Chaves compartió con sus seguidores el pedido que hizo Olivia: Que Tini Stossel vaya a su décimo cumpleaños (Foto: Instagram)

Pero, además, Olivia le hizo un pedido muy especial a su familia y lo dejó asentado en la parte de “importantes” del mes. De puño y letra: “Que Tini venga a mi cumple plis”. Y aclaró que era: “De Oli”. Chaves no pudo evitar sorprenderse con lo que quería su hija por sus 10 años y comentó divertida: “Trancu los pedidos de Oli para su cumple”. La pequeña demostró ser fanática de Tini Stoessel y sueña con que ella vaya a su festejo. Será cuestión de tiempo para saber si su deseo se hará realidad o si sus padres se las ingenian para sorprenderla de alguna manera.

El percance de Paula Chaves con su hija tras ser presentada por Georgina Barbarossa en La Peña de Morfi

Un par de días atrás, Paula Chaves y Pedro Alfonso tuvieron una entrevista muy especial en La Peña de Morfi (Telefe). ¿El motivo? No fueron solo, sino que los acompañaron sus tres hijos. Sin embargo, la modelo sufrió un percance que no se pudo disimular. La familia tenía que ingresar toda junta al piso, pero cuando abrieron la puerta, solo apareció el actor y su primogénita y explicó el motivo. “Fue al baño, Paula. Me pidió que no te dijera nada, pero no sabía qué inventar”, le dijo a Georgina Barbarossa.

Unos segundos más tarde, mientras la conductora saludaba a Alfonso, Chaves apareció en el estudio con los dos niños que faltaban: Baltazar y Filipa. “Hola”, saludó y fue entonces cuando aclaró: “Tenía que hacer pis, Fili”. Finalmente, superado el percance técnico, se dispuso a sentarse con su familia en los lugares asignados para dar inicio a la charla.

