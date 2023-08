escuchar

El 17 de agosto murió Mariano Caprarola. Se encontraba a la espera del alta tras una intervención cuando sufrió “un shock hemorrágico y esto le generó un paro cardíaco”, según informó Ángel de Brito en LAM (América). La noticia causó gran conmoción en el mundo del espectáculo y más aún entre sus colegas y amigos. Muchos expresaron su dolor en las redes y fue Laurencio Adot quien reveló el último deseo del panelista de 49 años: encontrar el amor.

Desde hace más de una década, Mariano Caprarola padecía de dolencias en el cuerpo que le impedían moverse cómodamente. Luego de una serie de estudios, fue diagnosticado con supercalcemia, provocada por la intervención quirúrgica realizada por Aníbal Lotocki, que le colocó metacrilato en los glúteos, procedimiento similar al que se sometió Silvina Luna.

El analista de moda acudió al cirujano plástico Sergio Rossaroli para que le remueva esa sustancia en 2020 y desde entonces comenzó un nuevo proceso médico para recuperar su salud.

Mariano Caprarola murió a los 49 años (Foto Instagram @caprarolamariano)

A pesar de su cuadro, no tenía un estado de salud grave por lo que su repentina muerte llamó la atención de quienes lo rodeaban y causó tristeza entre sus allegados. El diseñador Laurencio Adot, a través de su cuenta de Twitter, lo despidió con gran dolor. “Que en paz descanses querido Mariano Caprarola. Te quiero mucho. Te preocupaste tanto por mi ACV y jamás te quejaste de lo que te pasaba. Generoso y humano. Hasta siempre. Te voy a extrañar”, escribió.

Pero, además, en su último adiós reveló el último pedido que le había hecho su amigo tiempo atrás en un mensaje: “Lauren presentame un novio. Quiero ser feliz y dejar atrás todo esto”. Este deseo por parte de Caprarola mostraba las ganas que tenía de salir adelante y tener una vida normal, sin dolores.

Laurencio Adot contó el gran deseo de Mariano (Captura Twitter)

En los últimos años, Caprarola decidió contar en los medios de comunicación las consecuencias que tuvo luego de la intervención que le realizó Aníbal Lotocki, a quien no denunció ante la Justicia.

“No le hice ninguna demanda porque la verdad es que es un siniestro, es un hijo de p... y no tengo que ir a decírtelo. Sentía que le iba a quitar años de vida a mi vieja en hacerle la demanda. La verdad que ‘¿qué me iba a pagar?’, yo lo único que quiero es que vaya preso, nada más, así que con (Fernando) Burlando decidimos no hacer nada y sí cuando me llamen a hablar públicamente”, se lo escuchó decir al asesor de moda en un audio que se filtró recientemente.