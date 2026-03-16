Quién es Luciana Martínez, la exparticipante de Gran Hermano acusada de actuar como viuda negra

El domingo detuvieron a Luciana Martínez, la exparticipante de Gran Hermano 2025 (Telefe) por ser acusada de haber asaltado a un turista norteamericano en un hotel de Palermo, en la modalidad viuda negra. La bailarina y oriunda del sur del país llegó a Buenos Aires en 2024 para presentarse al casting del reality y, tras el programa, se volvió una figura reconocida en las redes sociales.

Quién es Luciana Martínez

En diciembre del 2024 empezó una nueva edición de Gran Hermano y Luciana Martínez fue una de las elegidas para habitar la casa más famosa de la Argentina. El día del ingreso se presentó ante las cámaras y reveló parte de su historia al público, que por ese entonces conmovió a muchos.

La presentación de Luciana Martínez en Gran Hermano

En esa ocasión dijo: “Soy Jorge Barrionuevo de la provincia de Santa Cruz. Hace más de diez años que a escondidas también soy Luciana Martínez”. La exjugadora contó su dura historia, que la llevó a ocultar quién era durante mucho tiempo.

Según explicó, hace dos años llegó con su valija a Buenos Aires para hacer el casting. Martínez tiene siete hermanos y dos de ellos estuvieron presos. “Gracias a ellos me enseñaron lo que no está bien”, sentenció.

La ex Gran Hermano es bailarina, asesora de imagen, administrativa y profesora de baile. Debido a su trabajo hasta antes de ingresar al programa de Telefe, tenía a cargo niños, jóvenes y adultos, a quienes les impartía clases de folklore y malambo.

Luciana Martínez, la participante trans de Gran Hermano 2025 ADRIAN DIAZ BERNINI

Cuando entró a la casa de GH, Martínez lo hizo sin que su familia supiera su identidad como Luciana. Solo sus amigos más cercanos conocían que ella sería parte del reality. “A mi mamá le voy a decir perdón, lo siento, te amo”, mencionó.

En la acactualidad, Luciana Martínez tiene 210.000 seguidores en Instagram, sitio en el que sube contenido que se relaciona con su profesión de bailarina, entre videos de las clases y campañas publicitarias. Incluso fue una de las figuras destacadas en una importante revista en la cual habló sobre la visibilidad trans.

La sospecha que recae sobre Luciana Martínez

Un equipo de detectives de la Policía de la Ciudad investiga el asalto a un turista estadounidens de 40 años, identificado por sus iniciales como B. J. V. De acuerdo a la información preliminar, llegó al hotel, situado en Fray Justo Santa María de Oro al 1800, a las 6.45, en estado de ebriedad, acompañado de dos personas: Martínez o Luciana Barrionuevo, de acuerdo a la identificación policial, y un hombre, que resultó ser el representante artístico de la ex Gran Hermano.

Según el relato de la víctima a los investigadores judiciales, cuando se despertó, al mediodía, estaba solo y le faltaba su pasaporte, un reloj digital, dos tarjetas de crédito y ropa interior.

La detención de Luciana Martínez Policía de la Ciudad

El turista describió que había conocido a la ex Gran Hermano en un boliche de Palermo. Durante la madrugada tomaron bebidas alcohólicas y decidieron ir al hotel los tres, donde siguieron bebiendo.

Además del arresto de Martínez, también fue apresado el manager, a quien se le secuestró un bolso de cuero con prendas del damnificado, un reloj denunciado como robado y las dos tarjetas de crédito. Por el momento, las autoridades indicaron que la sospechosa sería indagada por el juez Alfredo Godoy.