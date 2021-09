La expareja de Eduardo Fort liquidó a Rocío Marengo por su colapso en TV

Luego de que Rocío Marengo estallara contra su pareja, Eduardo Fort, al aire de La Academia (eltrece), se desató una ola de idas y vueltas entre la mediática y otros miembros del círculo íntimo del empresario. Entre ellos, Karina Antoniali, expareja de Fort y madre de sus hijos, fue una de las personas que dedicó duras palabras a Marengo: “Cada reina en su trono, cada payaso en su circo”, disparó en su cuenta de Instagram.

Todo comenzó con una noche de desborde y desesperación para Marengo. Tras una dura devolución del jurado en el programa de Marcelo Tinelli, la bailarina terminó apuntando contra su pareja por no haberla acompañado. “Estoy harta, re podida. Ocho años que estoy al lado de él bancando a la ex que me salió a tratarme de prostituta. Soy su mujer hace ocho años y no es capaz de venir a bancarme”, expresó.

Su descargo no cayó bien en el entorno familiar de Fort y, a las pocas horas de haberla visto en televisión, los hijos y sobrinos del empresario se pronunciaron en contra suyo. La primera fue Macarena, hija de Eduardo. “Después de esto, Rocío no va a ser de vuelta bienvenida a mi familia, a mi vida. Se lo mandé a ella pero se ve que para hablar en la tele puede pero para responder un mensaje no tiene tiempo”, se descargó la joven en diálogo con Ángel De Brito en Los Ángeles de la Mañana (eltrece).

Poco tiempo después, Felipe Fort, hijo de Ricardo, sumó su mensaje desde sus redes sociales respecto a lo sucedido, advirtiendo que Marengo “se fue un poco al pasto” y que no le gustaba “que hablen así de un familiar” al que quiere “mucho”. Mientras que la mediática hablaba con más calma en Los Ángeles de la Mañana (eltrece), los comentarios seguían apareciendo.

Finalmente, Karina Antoniali, expareja de Eduardo Fort y con quien Marengo ya había tenido un polémico encuentro tiempo atrás, fue una de las personas que cruzó a la mediática. “El tiempo pone a cada uno en su lugar. Cada reina en su trono, cada payaso en su circo”, escribió en un austera historia publicada en su cuenta de Instagram.

El palito de la ex de Eduardo Fort contra Rocío Marengo Instagram: @kariantoniali

Para coronar una semana por demás complicada, fue el propio Eduardo Fort quien, a través de la periodista Pía Shaw, reconoció que “no le gusta la televisión ni el medio” y que “no la pasa bien” con tanta exposición. “No me rasqué las bo.. en Miami, además de darme la vacuna no paré de trabajar”, completó el empresario a través de un mensaje WhatsApp.