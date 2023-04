La explosiva frase de Viviana Colmenero contra Gran Hermano: “Se quedaron con mi plata”

escuchar

Desde la llegada del formato de Gran Hermano a la Argentina en 2001, se convirtió en un éxito indiscutido. Sin embargo, en todas sus emisiones se genera la misma incógnita sobre el futuro laboral de los participantes. Recientemente, la ganadora de la emisión de 2002/2003, Viviana Colmenero, volvió a los medios para exponer su mirada sobre el reality furor en todo el mundo, y que recientemente finalizó su décima transmisión en nuestro país. Con sus recientes análisis, aseguró que tras su triunfo fue “estafada”.

En 2002, Viviana Colmenero se ganó el cariño del público al demostrar su avasallante personalidad ante las cámaras que transmitían la convivencia en la casa de Gran Hermano. Además, su historia de vida cautivó: era trabajadora sexual para solventar sus gastos y los de su pequeño hijo. El premio para el ganador del reality era de 200 mil pesos (70 mil dólares en aquel momento) por lo que la joven de entonces 30 años se esmeró para triunfar... y lo logró. Con ese dinero compró un departamento, y luego de varios meses de exposición, se alejó de los medios de comunicación.

Viviana Colmenero tenía 30 años cuando ganó Gran Hermano (Foto archivo Gran Hermano)

Más de dos décadas después, decidió volver a la pantalla, al momento que Gran Hermano 2022 salió al aire aunque no siendo parte del ciclo, sino analizando el show como panelista en LAM (América). Y fue así que no dudó en criticar las vivencias que atravesó respecto a su exposición y el contrato con la empresa productora del reality. Sus observaciones la llevaron a recordar una situación que vivió en carne propia y ahora pudo exponerla en redes sociales.

“Ahora que lo pienso a mí me robaron. A mí me llevaron a Uruguay (estuve como una semana de lugar en lugar). También, me llevaron a Chile un par días. No recibí ni un peso de toda esa movida, pensando que era por contrato. Nadie me cuidó. Alguien o algunos se quedaron con mi plata”, escribió Colmenero en Twitter. En la misma línea, aseguró que no sabe quién sacó rédito de su popular figura en aquel entonces e indicó que no recuerda qué personas eran quienes negociaron los eventos a los que asistía.

Viviana Colmenero reveló la estafa que sufrió (Captura Twitter)

Asimismo, indicó: “Se ve que tenía la autoestima tan baja, que habiendo sido la protagonista de un reality que media 30 puntos, siendo mujer y saliendo ganadora por el apoyo del público me hacían creer que no tenía más nada que ganar. Qué mala es a veces la gente”. Hoy, a la distancia, la mujer puede ver diversos aspectos de la gran exposición que supo tener y evalúa cómo todo podría haber sido distinto, si hubiese tenido otro tipo de apoyo.

La vida de Viviana continuó con “rebusques” para solventar sus necesidades y la de sus hijos. Estudió astrología y tuvo emprendimientos de venta de ropa. Pero pareciera que la televisión es su lugar, donde se luce por sus picantes análisis. Además, tiene una idea: propuso que se produzca una serie sobre Gran Hermano con tres ejes centrales. “La industria, el público, y las personas que integran la casa y que pasa con sus vidas, mientras los demás se regocijan”, señaló.

LA NACION