Cinthia Fernández mostró el antes y después de su increíble vestidor: “Era un balcón”

Cinthia Fernández tiende a compartir con sus seguidores algunos curiosos detalles de su rutina. Esta vez, la bailarina subió un video en el que expuso un renovado ambiente de la casa donde vive con sus hijas. La modelo apostó a una transformación total del vestidor de su hogar ubicado en un country de Escobar y pidió la opinión de sus seguidores.

“Alguien tiene que acomodar el nuevo vestidor”, adelantó la panelista de Momento D (eltrece) en una serie de stories que subió en su cuenta de Instagram, mientras mostraba el caótico escenario que tenía frente a ella con carteras, botas, zapatillas y tacos esparcidos por todo el suelo. Por otro lado, aclaró que el lugar donde guardaba la ropa era anteriormente un balcón.

Cinthia Fernández mostró el cambio de su nuevo vestidor

Éste, según documentó Fernández, tenía algunas partes visiblemente desmejoradas, como sus paredes y piso. De ahí surgió la idea de remodelar el ambiente y darle un nuevo uso. Ahora, tiene grandes baldosas de cerámica color blanco, una puerta de vidrio y dos bibliotecas con divisores de melamina.

Para felicidad de sus fanáticos que quieren saber todo sobre su vida, en el clip de poco más de un minuto, la expanelista de Los ángeles de la mañana hizo un breve tour por ese rincón de su casa, al que acude cada vez que tiene que salir y lookearse.

Cinthia Fernández renovó su casa en 2021 y mostró algunas fotografías en las redes sociales Captura Instagram

Además, Cinthia expresó con sus más de cinco millones de seguidores su alegría por el fin de la obra. “Seis horas literal después, así quedó. ¿Les gustó?”, consultó con una postal del antes y el después del lugar completamente nuevo.

No es la primera vez que la bailarina se dedica a reformar su casa. En 2021, tuvo que enfrentar a sus vecinos por la refacción de su gimnasio, al que le colocó paredes vidriadas. “Me quieren denunciar”, explicó en aquel entonces en Los ángeles de la mañana. “Ellos no tienen y me vienen a jo... a mí”, concluyó sobre los residentes del country en el que vive.

Cinthia Fernández junto a Francesca, Charis y Bella (Crédito: Instagram/@cinthia_fernandez_)

En otra ocasión, la influencer también mostró el antes y después de su hogar y expresó su entusiasmo por el proceso. “En tan solo cinco días, se produjo este cambio en casa”, adelantó el pasado 18 de febrero de 2021 en sus redes. Asimismo, dejó en claro que la prioridad era el bienestar de sus pequeñas, Charo (8), Bella (8) y Francesca (7), y que crecieran en un espacio con todos los lujos. “Me van a querer cobrar más alquiler pero no me importa. Me da felicidad poner hermosa la casa de mis hijas”, afirmó.

En menos de un día, la publicación de la transformación de su vivienda superó las 500.000 reproducciones y sus seguidores la felicitaron por el gran cambio.

Tal y como lució en las imágenes que compartió en la misma red social, renovó el piso de la propiedad con grandes baldosas de cerámica en color gris oscuro y, por el lado del living y comedor, se destacaron los modernos muebles. A su vez, dejó ver su amplio jardín con pileta. “Soy fan de los antes y después. Amo esto”, confesó en aquel entonces.