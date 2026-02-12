La familia del actor James Van Der Beek, de Dawson’s Creek, recibió más de un millón de dólares en donaciones en menos de 12 horas

El círculo íntimo del actor James Van Der Beek lanzó este miércoles una campaña de recaudación de fondos tras su fallecimiento a los 48 años. La propuesta circula en la plataforma GoFundMe con la meta de asistir a su viuda y seis hijos. El diagnóstico de cáncer colorrectal del protagonista de Dawson’s Creek afectó la economía del núcleo familiar durante el último tiempo.

Una cadena de ayuda

La familia del actor recolectó US$1.323.957 en menos de un día tras la apertura de una cuenta solidaria. Esta cifra representa la gran mayoría del objetivo total fijado en US$1,5 millones para dar soporte a su esposa y descendientes. Los fondos cubren deudas médicas y aseguran la permanencia de los seis niños en su hogar y escuela actual.

La plataforma GoFundMe registra el aporte de miles de donantes internacionales

El entorno cercano del intérprete activó este pedido de ayuda económica ante la incertidumbre financiera que generó su partida . Los donantes particulares y seguidores de la carrera de Van Der Beek aportaron sumas de forma constante desde la madrugada de este miércoles.

Cuál es el origen de la colecta para los hijos de James Van Der Beek

La iniciativa surgió de los amigos más cercanos al artista y encontró difusión inmediata a través de las redes sociales oficiales. Kimberly Van Der Beek, viuda del actor, compartió el enlace de la campaña en su perfil de Instagram poco después de confirmar el fallecimiento de su esposo.

El último video de James Van Der Beek

En su mensaje, la mujer expresó: “Mis amigos crearon este enlace para apoyarme a mí y a mis hijos en este momento. Con gratitud y el corazón roto”. La publicación sirvió como el principal motor para que la noticia llegara a miles de usuarios en pocas horas.

La página oficial dentro del sitio de recaudación describe a James como un esposo, padre y amigo querido que influyó en la vida de quienes lo rodearon. El texto también reconoce que la familia atravesó un período de extrema dificultad emocional y económica. La prioridad del grupo organizador es que el dinero llegue de manera directa a Kimberly para solventar las necesidades inmediatas de la casa.

La familia de James Van Der Beek en la reunión de Dawson’s Creek

A qué se destinará el dinero recaudado en GoFundMe

Los fondos obtenidos poseen objetivos específicos vinculados a la estabilidad de los seis hijos del actor. La descripción de la colecta señala que la generosidad de los donantes ayudará a cubrir los gastos básicos y el pago de facturas acumuladas.

Un punto central del pedido es garantizar que los niños continúen con su educación en las instituciones actuales. También buscan que la familia mantenga su vivienda y no sufra desplazamientos forzados por falta de recursos económicos.

Kimberly Van Der Beek compartió el enlace de la colecta para costear el sustento de sus seis hijos (Instagram @vanderkimberly) (Foto: Instagram @vanderkimberly)

El mensaje que acompaña la campaña en GoFundMe concluye con un agradecimiento a los aportantes: “Cada donación, sin importar el monto, ayudará a Kimberly y a su familia a encontrar esperanza y seguridad mientras reconstruyen sus vidas”. El sitio web permite observar en tiempo real la lista de personas que colaboran y la cantidad de dinero que cada una entrega a la causa.

