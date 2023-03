La final de Gran Hermano: la lapidaria encuesta sobre el próximo eliminado que incendió las redes

escuchar

Cada vez falta menos para el gran final de Gran Hermano (Telefe) y este domingo uno de los cuatro nominados (Julieta, Marcos, Romina y Camila) abandonará el reality en vísperas de la última instancia. Una cuenta de Twitter para fans del programa hizo una encuesta para saber quién tiene posibilidades de irse y el resultado fue lapidario.

Desde comienzos de este año, se barajó la posibilidad de que el programa más visto en los últimos tiempos en la televisión argentina finalice en marzo; sin embargo, todavía no hay anuncio de cómo será la modalidad y la fecha del episodio final.

La encuesta de Gran Hermano Fans para saber el próximo eliminado Twitter: @GranHermanoA1

En estos últimos episodios, Santiago del Moro y la producción estiraron la gala más deseada por todos, agregando dos mascotas, haciendo un ingreso espontáneo de Walter Santiago “Alfa” y, este jueves, con saludos de los excompañeros que ya habían quedado eliminados.

A pesar de ello, este domingo uno de los cinco participantes quedará a las puertas a la gran final del reality y la cuenta de Twitter Gran Hermano Fans hizo una encuesta al respecto.

“¿Quién querés que salga eliminad@?”, consultaron y la lapidaria respuesta dio a Camila con el 53% de los votos como la próxima en abandonar Gran Hermano.

Lo curioso fue que la segunda elegida fue Romina con el 42%. Los que menos se espera que se vayan este domingo son Marcos y Julieta, dos de los participantes más queridos por el público e, incluso, candidatos a ganar esta edición.

Camila de Gran Hermano, en problemas: podría irse este fin de semana según una encuesta

Cabe destacar que el ganador o la ganadora de Gran Hermano se quedará con el jugoso premio de 15 millones de pesos, aunque lo más importante será la relevancia mediática que se llevó cada uno de ellos para iniciar una carrera televisiva.

Santiago del Moro anunció que Coti entraría a la casa de Gran Hermano y estallaron los memes

Este jueves, Santiago del Moro sorprendió a todos en El Debate (Telefe) cuando anunció que “Coti”, Alfa, Martina y Agustín ingresarían a la casa de Gran Hermano. Sin embargo, este título fue engañoso porque al final se trataron de saludos por parte de los exparticipantes a través de videos. No obstante, los memes en las redes sociales estallaron ante un posible reencuentro entre la correntina con Julieta y Romina.

COTI MEO A LAS VÍBORAS EN VIVO 💀⚰️ pic.twitter.com/sUqgutvqX0 — god’s favorite (@enunacrisis) March 10, 2023

Santiago del Moro se contactó con los participantes dentro de la casa y les adelantó que iban a tener visitas luego de la aparición de “Alfa”; sin embargo, todo se trató de “visitas a través de la pantalla”.

“Hoy no van a entrar por ahí, sino que van a entrar por acá”, explicó el conductor y luego les consultó a quién les gustaría ver. “Arranquemos con el primer saludito, esto es para ustedes, chicos”, señaló.

Una de las primeras en aparecer fue Coti, quien dejó su sello contra Julieta y Romina. “Para Romi y la princesa, quiero decirles que por lo visto les dolió mucho enterarse de que era un juego, de que no me pueden soltar dentro de la casa, así que no se preocupen por mí”. Luego dejaron sus mensajes “Cata”, Daniela, Ariel, Lucila, Agustín, Maxi y Juliana.

LA NACION