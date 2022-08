La foto de la China Suárez que generó desconcierto: ¿está con Carmen, la exempleada de Wanda Nara?

Una foto de la China Suárez desconcertó a los usuarios de Instagram. En la imagen, se puede ver a la actriz y cantante sentada frente a un espejo, con su hijo Amancio (2) en brazos mientras una señora la peina y le seca el cabello. Si bien parece ser una típica escena de su vida cotidiana, algunos advirtieron un particular parecido en la mujer de chaleco negro y suéter animal print. Y para despejar las dudas, recurrieron a una de las especialistas en famosos y redes sociales, la periodista Estefi Berardi.

Concretamente, los usuarios se preguntaron si la señora que peina a la China en la foto es Carmen Cisnero, la exempleada de Wanda Nara que se volvió viral en las últimas semanas por denunciar que la empresaria no le pagaba el sueldo y que no podía regresar a la Argentina.

La foto de la China Suárez que generó desconcierto: ¿está con Carmen, la exempleada de Wanda? (Foto: Instagram)

Si esta teoría se confirmara, sin dudas abriría un nuevo capítulo en el polémico y recordado escándalo conocido como el Wandagate, cuando Nara encontró una serie de comprometedoras conversaciones entre su marido, el futbolista Mauro Icardi, y la actriz. No obstante, Berardi se encargó de desmentir esta versión y remarcó que la misteriosa mujer de la foto no es Carmen. Aunque reconoció que se parece bastante.

“¿Viste la historia de la China?”, le preguntó una seguidora. “(Está) con Carmen, la empleada de Wanda”, aseguró. La periodista citó la pregunta de la usuaria y remarcó: “No es Carmen. Pero es parecida, ¿no?”.

Wanda Nara con Carmen Cisnero, su exempleada (Foto: Instagram @wanda_nara) instagram @wanda_nara

La empleada doméstica denunció las malas condiciones laborales en las que se encontraba trabajando en Italia, y la imposibilidad de volver a la Argentina ante la falta de la documentación correspondiente. Desesperada, contó a través de un audio que estaba aislada en un campo de Milán y sin dinero, por eso pedía ayuda para poder volver a la Argentina. Wanda, por su parte, negó las malas condiciones en las que se encontraba su empleada, y mientras estaba en suelo nacional, gestionó el viaje de la mujer.

Cuando finalmente pudo irse de la casa, Carmen reveló el calvario que vivió con Nora Colosimo, la madre de su empleadora. “Les di las valijas y la ‘vieja’ (Colosimo) revolvió todas las dos valijas. Los bolsillos de la campera, la billetera, todo, así que bueno, que Dios las ayude. Me revolvió la valija, todo me tiró en el piso, tuve que poner mi ropa en pelotitas. Me revisó las botas, los abrigos, metía la mano, ponía la cámara, no sabes lo que fue eso, para mí fue interminable”, detalló Carmen en un audio filtrado por LAM (América TV) el lunes por la noche.

El audio de Carmen Cisnero contra Nora Colosimo

Al llegar al país, Carmen fue interceptada por las cámaras de LAM y contó que la madre de Zaira y Wanda Nara se aseguró de eliminar las pruebas que ella tenía en su teléfono móvil acerca de las denuncias que hizo públicas. “Con Nora, ¿qué pasó? ¿Es verdad que te sacaron el pasaporte y el celular?”, indagó el cronista del ciclo, y la mujer no dudó en contar lo sucedido: “El celular me lo había sacado para mirar todo lo que yo tenía. Me dijo que iba a llamar a la Policía y no sé qué”.

Habló la exempleada de Wanda, Carmen Cisnero

“También me borró todos los chats, me revisó el celular. Pero dejala porque no quiero saber más nada de ella”, sentenció la mujer e indicó que quiere dar por terminado el tema relacionado a la familia Nara. Por su parte, la empresaria comunicó en su cuenta de Instagram que iniciará acciones legales contra Carmen por revelar aspectos de su vida privada.