El peluquero de Wanda Nara se sumó a la polémica del divorcio y apuntó contra la empleada que filtró el audio

Luego de una larga temporada de vacaciones en las playas de Ibiza, Wanda Nara regresó a la Argentina para sumarse a ¿De quién es la máscara?, el programa de Telefe en donde compartirá pantalla con Natalia Oreiro.

Sin embargo, los compromisos laborales quedaron opacados cuando, a pocas horas de aterrizar, quedó envuelta en múltiples escándalos. Uno de ellos involucró a Carmen, una exempleada doméstica que la acusó de dejarla varada en Italia y que, a su vez, habría divulgado el resonante audio en donde la empresaria asegura que está por comenzar el proceso de divorcio de Mauro Icardi.

En medio de toda esa polémica, Kenny Palacios -peluquero y confidente de Wanda- apuntó contra Carmen desmintió las múltiples versiones que trascendieron.

El peluquero de Wanda Nara se sumó a la polémica y apuntó contra la empleada doméstica

Días atrás, en Intrusos en el Espectáculo, por América TV, dieron a conocer el testimonio de Carmen, la exempleada de Wanda Nara quien la acusó de haberla abandonado en Milán, sin salario y sin haberle tramitado los papeles legales para poder permanecer en Italia, cosa que, según explicó, le había prometido.

De acuerdo a la información brindada por Marcela Tauro, la empresaria la habría llevado a Italia antes del inicio pandemia pero que, finalizadas las restricciones, la dejó ahí sin la posibilidad de conseguir trabajo ni de acceder a un pasaje para regresar a Latinoamérica. Según lo que relataron, sigue instalada en la casa y sobrevive solamente porque el jardinero le lleva comida.

Wanda Nara y Mauro Icardi estarían separados Instagram

Una vez llegada a la Argentina, Wanda se detuvo a sacarse fotos con la multitud que la esperó en Ezeiza pero no tuvo tan buena predisposición al momento de hablar con la prensa. En medio de las cataratas de preguntas sobre el estado de su relación con Mauro Icardi, muchos la cuestionaron sobre la veracidad de las denuncias de su empleada. Sin embargo, ella se hizo la desentendida.

Horas más tarde, desde LAM, también por América, reprodujeron un audio que Wanda le habría enviado a Carmen en donde le decía que no podía ayudarla en ese momento porque estaba a punto de divorciarse.

“Yo me vine acá a la Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaría unos días más y después vuelvo. Cuando vuelva, te saco el pasaje y todo lo que necesitás. Nada. Estoy organizando las cosas para el divorcio porque no puedo más”, se la oye decir en el mensaje.

Kenny Palacios, amigo y estilista personal de Wanda Nara Instagram @KennysPalacios

Aunque esto fue tomado como la confirmación de la separación, fuentes cercanas al matrimonio salieron a desmentir tanto la crisis definitiva, como la veracidad de las acusaciones de Carmen. La noticia llegó de la mano de Ker Weinstein -más conocida en redes como “Los chismes de Ker”- quien aseguró a través de un video que ellos siguen juntos.

“Les tiro una bomba: no se divorcia Wanda. Déjenlo por sentado. Carmen andaría diciendo cosas que no son verdad. Tiene pasaporte, tiene papeles, tiene una muy buena relación, no está secuestrada. No es una campaña de prensa, Telefe tiene un perfil muy bajo así que la cosa no va por ahí. El audio es viejo, afirmó.

El explosivo audio con el que Wanda Nara confirma su divorcio de Mauro Icardi

Para finalizar, compartió un mensaje de audio que le envió Kenny Palacios quien apuntó contra la mujer. “No entiendo el comportamiento de Carmen, es mentira eso de que está secuestrada y que no le pagan. Todos los amigos de Italia la conocen así que si ella hubiese tenido un problema o si se sintiese secuestrada nos hubiese dicho a todos”, comienza diciendo.

“Es más -agregó- yo mismo la ayudé una vez a sacarle su pasaporte en Milán porque me comunique con la embajada de Uruguay de acá. La verdad no entiendo el comportamiento de ahora y las cosas que está diciendo”, manifestó el estilista.

Mauro Icardi compartió un romántico video con Wanda Nara y dejó un tajante mensaje

En una misma dirección -de negar confusamente las versiones de divorcio- fueron los pocos posteos que hizo Mauro Icardi a raíz de esta nueva polémica.

Tras subir y eliminar fotos con Wanda, el jugador publicó un romántico video con fragmentos de la pareja disfrutando un increíble día de playa. A medida que pasan las imágenes, de fondo puede oírse un emotivo y elocuente discurso. “Si hablan mal de ti, déjalos. Porque mientras esas personas pierden el tiempo chismeando tus viajes, tus logros, tu vida amorosa, tu sigues siendo real y eso les duele. Les duele que te quieren ver mal y, cada día, Dios te bendice”, manifestó el narrador.

De esta manera, se sumaron aún más dudas a una historia que parece complejizarse cada día más.