La China Suárez lanzó una canción sobre el Wandagate y Wanda Nara reaccionó con una llamativa foto

Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez fueron dos de los nombres más mencionados en 2021 luego de que la empresaria acusara a la actriz de haber destruido a su familia al involucrarse con su pareja, Mauro Icardi. A esa polémica declaración le siguieron meses de indirectas a través de las redes, filtración de chats privados y duros descargos en sus respectivas cuentas de Instagram. A casi un año de que estallara el escándalo, la ex Casi Ángeles estrenó su primer tema solista en donde se refiere a todo lo que sufrió en su momento y, en respuesta, Nara publicó una llamativa foto.

La China Suárez estrenó el videoclip de su tema "Lo que dicen de mi" (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Desde que dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo, la China Suárez protagonizó varios escándalos, pero pocos tuvieron tanta repercusión como el llamado Wandagate. Luego de que Wanda tirara la bomba en donde la acusaba de involucrarse con Icardi, el ojo público se fijó en la actriz y cada uno de sus pasos se convirtió en tema de debate. A pesar de que muchos la apoyaron públicamente, ese día se desató una lluvia de comentarios negativos que se mantiene hasta el día de hoy.

Como una forma de procesar todo el dolor que esto le generó, decidió canalizarlo a través del arte y escribió una canción. “Lo que dice de mí”, su primer trabajo como solista, es una clara descripción de lo mucho que las críticas la afectaron. “La escribí en medio de un ataque. Estaba en un muy mal día porque no sé que estaban diciendo, no me acuerdo, estaba triste, de ahí nace esta canción”, expresó a minutos de que estuviese disponible para el público.

“En otro momento ni siquiera hubiese hablado de esto, lo tenía muy tapado y oculto. No quería ni siquiera iluminar el problema. Pero, lo acepté y ya sé que es parte de mi vida y que está ahí”, sostuvo. Horas más tarde, en una entrevista con Matías Martin durante Todo pasa (Urbana Play), admitió: “Yo sé que soy polémica, desde que soy chica. Tengo una personalidad y una libertad que molestan, más otras equivocaciones que cometí como todo el mundo”.

Wanda Nara compartió varias fotos de sus días junto a Zaira instagram @wanda_nara

Su trabajo fue recibido con mucha alegría de parte de sus fans y logró conmover a algunos de los que tan duramente la habían criticado pero, a su vez, provocó que todos prestaran especial atención a la reacción de Wanda Nara. Ella, quien es experta en el uso de las redes sociales, decidió enviar un importante mensaje a través de sus publicaciones.

En los últimos días, empapeló Instagram con una seguidilla de fotos de sus impresionantes paseos junto a Zaira Nara, quien viajó a Europa para verla. “Con mi hermana menor”, escribió a modo de descripción de una de las múltiples postales que subió durante la semana.

Bizarrap junto a Wanda Nara instagram @wanda_nara

Wanda y Zaira Nara posaron junto a Bizarrap luego de ir a verlo al Lollapallooza en Francia instagram @wanda_nara

Wanda y Zaira Nara instagram @wanda_nara

Una vez juntas, celebraron una festividad francesa en uno de los restaurantes más exclusivos de Paris, viajaron a Ibiza a disfrutar de la cálida playa española y hasta fueron al Lollapallooza de Francia para ver tocar a Bizarrap, con quien más tarde se sacaron múltiples fotos. Así, su reacción quedó más que clara: no podría importarle menos lo que dice la canción, o al menos eso deja ver a sus seguidores.