Verónica Castro compartió una foto con filtro y su hermano la delató con la versión sin efecto: “Hacen daño”

Veronica Castro, asidua a compartir instantes de su vida en su cuenta de Instagram, fue atacada por usuarios de la plataforma luego de publicar una fotografía con un filtro que modificaba sus facciones, le quitaba las arrugas del rostro y la hacía lucir más joven. La selfie en cuestión fue junto a su hermano José Alberto Castro, mejor conocido como el “Güero”, para felicitarlo en su cumpleaños.

La publicación recibió cientos de comentarios positivos que se sumaron a la felicitación, pero también críticas por la elección del filtro: “mídanse con el Photoshop”, “Jajaja, los filtros bien notorios, el Güero Castro está bien arrugado y aquí no”, “cuando se te pasa la mano con el Photoshop”, “lo que me parece feo que se normalice retocar las fotos de esta manera... empecemos a normalizar que la piel tiene forma, poros y arrugas... no tanto filtro”. En respuesta, decenas de seguidores la defendieron de las burlas.

Verónica Castro fue criticada por los usuarios de Instagram después de publicar una fotografía con filtro junto a su hermano el Güero @vrocastroficial - @vrocastroficial

Sin embargo, ella no contaba con que su hermano publicaría la versión natural de la fotografía en su cuenta de Instagram. El productor televisivo escribió al pie: “¡Un lindo encuentro!”. También llovieron comentarios para señalar la elección de Verónica Castro: “Que bonita foto. Sin filtros. Como debe ser”, “sin filtro, hermano. La hermana lo trató bien, jajaja”.

El Güero Castro publicó el mismo instante pero sin filtros, lo que ocasionó críticas de los usuarios por la edición de sus rostros @elgueromex - @elgueromex

La actriz, en lugar de enojarse por las críticas, respondió a ellas en la sección de comentarios de la misma fotografía: “Pues es que yo ya hasta pagué mi filtro y a mí me gusta con filtro, pero si les gusta sin filtro se pueden asomar al de mi hermano, a él le gusta sin filtro. Para que no hagan corajes porque hace daño”.

Luego de la polémica, Verónica publicó un recuerdo de su juventud, muy a su estilo, para seguir el juego de los últimos días: “Me pidieron que me cambiara el color de pelo pero creo se me pasó la mano, ups. Sin filtro, jajaja”.

Verónica Castro publicó esta fotografía como recuerdo de su juventud y en tono de broma después de la polémica por el filtro en la fotografía junto a su hermano @vrocastroficial - @vrocastroficial

Esta no es la primera vez que la actriz de 70 años es aleccionada por sus seguidores, también en Twitter ha publicado varias postales, algunas sin efectos en las que muestra su larga cabellera con canas y recibe elogios y otras con modificaciones que generan opiniones encontradas. Lo que no cambia es el cariño del público que no pierde ocasión para demostrarle cuánto la admira después de una larga trayectoria en el medio del espectáculo.

Desde sus inicios, Castro fue admirada tanto por su talento en la música y en la actuación como por su belleza. Su debut en las telenovelas a finales de los años 60, con la producción No creo en los hombres, marcó un parteaguas en su vida porque sumó proyectos en otras áreas como la conducción.

Verónica declaró hace unos meses que su actuación en la cinta Cuando Sea Joven, que habla de una mujer de 70 años que recupera la apariencia física de sus 20, pudo ser la última participación de su carrera. La película producida por Eugenio Derbez fue rodada previo a la pandemia y su estreno se ha retrasado por esas razones, pero se espera que llegue a los cines este año.