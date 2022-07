Tamara Pettinato, entre lágrimas, publicó un desgarrador mensaje

“Fue un estallido que nos afectó a todos”, afirmó un mes atrás Tamara Pettinato respecto de la difícil situación que atraviesa su familia, tras la última internación psiquiátrica de su hermano Felipe. Hoy, la periodista no oculta su angustia, que ilustró con un desgarrador mensaje en las redes sociales.

A dos meses del incendio registrado en la vivienda de su hermano, que derivó en la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, la panelista se muestra profundamente afectada por lo vivido en su entorno familiar. La hija de Roberto Pettinato se mostró llorando a través de varias imágenes que subió a su cuenta de Instagram (y que posteriormente decidió eliminar), y escribió un conmovedor mensaje.

“Resumen de mi carrete los últimos meses. Mi hermano dice que no hay que sacarse fotos llorando... Supongo que es porque nos enseñaron a sonreír, sientas lo que sientas. Es más cómodo para todos...”, expresó primero. Y agregó: “Yo prefiero llorar sola y mandar fotos. ¿No lo hacemos todos?”.

"Resumen de mi carrete los últimos meses", escribió Tamara Pettinato junto a esta foto, en un posteo realizado esta semana en Instagram

La panelista recibió numerosas muestras de afecto a través de los comentarios al posteo, entre los que se encontraban colegas y figuras del medio como Mex Urtizberea o Santiago Artemis, quienes le dedicaron tiernas palabras.

Cabe recordar que, tras el incendio en su departamento, Felipe Pettinato fue internado en la Clínica Psiquiátrica Solar Colonial, en Castelar, a donde llegó el 19 de mayo cuando abandonó la clínica Zabala.

Sobre el estado en que se encuentra su hermano, Tamara contó al programa Intrusos (América), en junio: “Va pasando el tiempo y es una cuestión de tiempo que las cosas se calmen y mejoren y se sepa bien qué pasó. Más adelante veremos si pasa a otro lugar y a otro tipo de tratamiento”.

Sobre su rol en la vida de Felipe, la joven decía que ella no hace el papel de madre, como muchos aseguraron, y mencionó que su madre es la primera en estar al lado del joven, pero que no se destaca porque no es conocida: “Me llama la atención que les llame tanto la atención porque creo que es lo que hay que hacer por alguien que uno ama, por un hermano, por un padre, una madre”.

Felipe Pettinato se encuentra internado en una clínica orientada a la recuperación física, psicológica y psiquiátrica del paciente. Durante la duración del tratamiento, las personas ingresadas no pueden realizar ninguna salida y no tienen acceso a teléfonos celulares.

El tratamiento consta de distintas etapas de desintoxicación “tanto física, mental como emocional”. Entre los deportes y actividades enumerados en el sitio de la clínica, están: natación, waterpolo, fútbol, rugby, handball, básquet, atletismo, ping-pong, boxeo recreativo, clase funcional, yoga, aquagym, metegol, mindfulness y aquavolley. El objetivo del abordaje es incrementar de forma paulatina una nueva conciencia y una mejor calidad de comunicación y relación interpersonal y social, según señala la institución.

Felipe Pettinato tiene abierta una causa por la investigación judicial que se lleva adelante para averiguar las circunstancias que rodearon el fallecimiento de quien era su neurólogo, Rodrigo Melchor.

El incendio donde se produjo la muerte del especialista se registró a mediados de mayo en un edificio ubicado en Aguilar al 2300, lugar de residencia del hijo de Roberto Pettinato. Según confirmaron en ese momento fuentes policiales a LA NACION, los Bomberos de la Ciudad ingresaron a la vivienda y encontraron el cuerpo calcinado de un hombre. La víctima mortal fue identificada como Melchor Rodrigo, que según reveló la autopsia, falleció por quemaduras críticas, congestión, edema y hemorragia pulmonar.

En esas horas, Felipe Pettinato fue trasladado por el SAME al Hospital Pirovano por haber inhalado monóxido de carbono y luego fue llevado a la clínica Zabala. Fue internado con consigna policial, por ser el único testigo de la muerte. Según fuentes policiales, el hijo del conductor estaba “alterado” cuando lo sacaron de su departamento, aunque la investigación todavía sigue en curso para esclarecer lo ocurrido.