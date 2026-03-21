Ricardo Darín opinó sobre el ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano y fue tajante al responder qué haría si lo convocan

El ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) generó controversia desde el minuto uno. Muchos dudaron de la autenticidad de su participación y, de hecho, esta semana sufrió un problema de salud que la obligó a abandonar sorpresivamente el reality, aunque está previsto que vuelva a ingresar. Su decisión de participar del programa generó todo tipo de opiniones en el ambiente del espectáculo. Justamente, quien acaba de pronunciarse al respecto es Ricardo Darín, quien trabajó con ella a finales de los ochenta en la telenovela Estrellita mía.

Tras convertirse en abuelo de Dante, el primer hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó, nacido en Barcelona el 9 de febrero, el actor voló desde España hacia la Argentina para presentar en el Teatro Coliseo de Buenos Aires su exitosa obra Escenas de la vida conyugal de Ingmar Bergman, coprotagonizada por Andrea Pietra y dirigida por Norma Aleandro.

Andrea Pietra y Ricardo Darín opinaron sobre el ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano (Foto: captura / eltrece)

Durante un intercambio con la prensa, el cronista de Puro Show (eltrece) les comentó a los actores sobre el ingreso de su colega Andrea del Boca al reality. Además de pedirles su opinión, quiso saber si estarían dispuestos a formar parte de un formato como ese. “No ingresaría a un reality, pero me parece que cada uno puede hacer lo que quiera”, expresó Andrea Pietra.

A partir de esto, el protagonista de El eternauta tomó la palabra. Aunque evitó profundizar en el tema, se mostró en concordancia con la opinión de su compañera. “Sí, por supuesto. Cada uno tiene la libertad de hacer lo que considera necesario. Yo no ingresaría, por el momento no... Me pegaría un corchazo”, lanzó, para dejar claro que tiene más que descartada la opción.

El jueves Andrea del Boca fue internada por un problema de salud (Foto: Captura TV)

Esta semana la presencia de Andrea del Boca en Gran Hermano fue tema de conversación. El jueves 19 de marzo, Laura Ubfal informó en Intrusos (América TV) que la actriz debió ser internada: “La vieron tres médicos y estaba con temas intestinales y alta presión”. Más tarde, desde la producción del programa, ratificaron la información y aseguraron que la situación iba a definirse en las horas siguientes. Anna del Boca, en tanto, dijo en La jungla, el stream de Telefe, que durante los últimos días su madre “estuvo mal, con presión alta”. Aunque no estuvo en contacto con ella, le informaron sobre la internación, así como también su intención de volver a la casa.

Por otro lado, el viernes Guido Záffora dijo en DDM (América TV) que esa misma mañana Del Boca habría sido vista, presuntamente disfrazada, en el country de zona norte en el que vive su abogado Juan Pablo Fioribello. Allí habría firmado un nuevo contrato referido a su presencia en el reality: “Las condiciones son las mismas porque Andrea se siente muy cuidada. Ella quiere estar en la casa, pero por más plata”.

Misterio en torno al ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano: ¿vuelve el lunes o el miércoles?

Por otro lado, remarcó que, tras recibir el alta médica, la actriz pasó la noche aislada en un hotel, a modo de aclarar que no rompió la regla más importante de la competencia. En cuanto a cuándo podría reingresar a la casa, comentó que la versión más fuerte es que podría hacerlo después del martes 24 de marzo. “Se habla de dos días. Uno es el lunes y el otro el miércoles; ¿por qué el miércoles? Porque la madre cumple años el martes", explicó. “Esto lo van a salir a negar en todos lados, pero auto, hora, lugar, mi fuente es fidedigna”, sentenció.