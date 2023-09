escuchar

El 15 de octubre de 2019, Jennifer Aniston inauguró su cuenta de Instagram con una foto junto al resto de los actores de Friends y causó una verdadera revolución que se vio reflejada en los más de 16 millones de Me Gusta. Desde esa fecha hasta la actualidad, compartió varias publicaciones referidas a su trabajo, sus producciones y también postales mucho más íntimas y personales. En las últimas horas, subió justamente una foto vintage en blanco y negro para conmemorar un importante aniversario y enterneció a sus seguidores.

Aniston es, indiscutidamente, una de las actrices más aclamadas de Hollywood. Si bien el mundo la recordará por su personaje de Rachel Green en Friends, serie que protagonizó junto a Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer, Courteney Cox y Matt LeBlanc, también tiene otros títulos en su currículum que le valieron un basto reconocimiento. Algunos de sus trabajos más notables son en Marley y Yo, Una esposa de mentira y Misterio a bordo.

Pero, así como se destaca por sus trabajos, también es conocida por protagonizar un famoso triángulo amoroso con Brad Pitt, quien fue su marido entre 2000 y 2005, y Angelina Jolie, pareja de este último entre 2005 y 2019. En 2011, la artista comenzó una relación con el actor Justin Theroux. La pareja se casó en 2015 y se divorció, en buenos términos, en 2018.

La tierna foto que publicó Jennifer Aniston Instagram @jenniferaniston

En los últimos años, Jennifer se mostró mucho más cerca de sus fanáticos a través de su cuenta de Instagram. Cuenta con casi 43 millones de seguidores, una cifra no menor, y así como ella sube fotos y videos, sus fans contestan con emojis y mensajes. Justamente este viernes, la actriz publicó una foto vintage en blanco y negro que enterneció a sus seguidores. Se trató de una postal suya de cuando era pequeña y se la pudo ver agachada y vestida con un pantalón y una remera de volados.

La postal que compartió Jennifer Aniston en sus redes Instagram @jenniferaniston

La siguiente foto, en tanto, fue una más actual, también de ella. Su intención fue mostrar el paso del tiempo para conmemorar una fecha importante. “Alguien cumple dos hoy y no son estas dos. Feliz segundo cumpleaños Lolavie. Orgulloso de mi increíble equipo. ¡Todos los amigos, fans y todos los clientes que regresan! No podría haberlo hecho sin ustedes... ¡Y mucho más por venir!”, sostuvo en el posteo, en honor al aniversario de su marca de productos para el cabello.

El curioso motivo por el que Adam Sandler le envía flores a Jennifer Aniston en un día puntual del año

A lo largo de su carrera, la protagonista de The Morning Show construyó fuertes vínculos con algunos de sus compañeros de trabajo. Uno de sus más grandes amigos de la industria es Adam Sandler, con quien protagonizó Una esposa de mentira en 2011 y recientemente Misterio a Bordo. La relación entre ellos es tan especial que, hace un par de semanas, se supo que el actor y su esposa, Jackie Sandler, le envían flores a Jennifer en una fecha específica del año y el motivo detrás conmovió a más de uno.

“Aniston, que no tiene hijos y ha hablado abiertamente sobre sus luchas con el tratamiento de fertilidad, dice que Sandler y su esposa le envían flores cada Día de la Madre”, le dijo una fuente a la revista The Wall Street Journal (WSL). En una entrevista de 2022 con la revista Allure, la actriz habló a corazón abierto de su deseo de ser madre. Aseguró que mientras muchos cuestionaban su “falta de interés” hacia la maternidad, ella se sometía a una gran cantidad de tratamientos que no tuvieron los resultados esperados.