La foto en ropa interior de Eva de Dominici, en medio de rumores de embarazo

Eva de Dominici se fue a vivir a Los Angeles el año pasado y se retiró del ojo público, a pesar de continuar con su trabajo como actriz desde la ciudad estadounidense. La decisión fue tomada luego de su separación de Joaquín Furriel, que sucedió en agosto, y trajo como consecuencia un nuevo amor: Eduardo Cruz, el hermano de Penélope.

A pesar de que Eva no está en contacto con la prensa y confirmó el romance a través de su cuenta de Instagram, los rumores de embarazo no tardaron en llegar. Aunque ni la actriz, ni su entorno lo confirmaron hasta ahora, sus últimos posteos en redes sociales parecerían indican que hay una panza incipiente.

En su foto más reciente, De Dominici posa en un body de encaje para la portada de una revista online dedicada a la belleza y la moda, y parecería dar una respuesta ante tantas especulaciones.

En abril, la actriz celebraba su cumpleaños junto a su pareja. "Bienvenidos 24. Feliz de estar acá, viva, presente, llena de sueños, fe y fuerza, rodeada de personas que me llenan de amor. La vida no para de sorprenderme y en este último año mi vida cambió muchísimo. El tiempo es cambio constante y eso es la vida misma, una obra de teatro que no permite ensayos. A vivirla sin mirar atrás y caminando bien de frente", escribió en las redes, donde se la vio a puro beso con Cruz.

