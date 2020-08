La modelo y conductora hizo un descargo en Instagram después de no lograr que su hijo Vigo conciliara el sueño Crédito: Instagram @zaira.nara

De la misma manera que su amiga Paula Chaves, Zaira Nara se ha manifestado a favor del colecho. Pero en las últimas horas está técnica parece no haber dado el resultado esperado con su hijo Viggo von Plessen. Después de una noche sin dormir, la modelo y conductora hizo un descargo en Instagram y compartió su experiencia.

A seis meses de haber sido mamá por segunda vez, Zaira Nara continúa con dificultades para lograr que el pequeño Viggo duerma. A través de las historias de Instagram, la modelo y conductora contó que pasó toda la noche despierta porque su hijo no lograba conciliar el sueño.

Las stories que Zaira Nara publicó después de una noche sin dormir. Crédito: Instagram Zaira Nara 00:29

Video

"¡Buen día! Necesito que todos los foros de madres, padres y tutores me ayuden: no dormimos en toda la noche. Divino el colecho, la teta y todo, pero. recién se duerme, siendo las 9, después de cuatro cafés y dos termos de mate, allá está", asegura la modelo y conductora mientas enfoca con su teléfono al bebé.

Lejos del tono calmo con el que transmitió su inquietud en el video, Zaira Nara título su historia con la pregunta: "¿En qué momento se vuelve a dormir más de dos horas seguidas?".

"Sigo haciendo mal. Bah, Pau Chaves si me está viendo va a decir que no hago mal el tema del colecho. La teta de libre demanda, el colecho. Hoy Viggo durmió bien porque estuvo tomando la teta como el quiere", había asegurado la modelo en una dedicatoria a su amiga y conductora del ciclo Bake off Argentina.

Radicados en la ciudad neuquina de San Martín de los Andes, el nacimiento de Viggo Silvestre Barónse produjo el 6 de febrero. El bebé es el segundo hijo de Zaira Nara y su esposo, Jakob von Plessen y hermano de la pequeña Malaika (4).