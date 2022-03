La furia de Ángela Leiva luego de que le arrojaran un preservativo en pleno show

Ángela Leiva vive un gran presente laboral con el comienzo de una gira por Latinoamérica, con el objetivo de que su música traspase las fronteras. Tras finalizar las grabaciones de La 1-5/18 Somos uno (eltrece), y luego de un año en el que se dedicó de lleno a la actuación, empezó con los shows en diversos puntos del país y en el exterior. Ahora, acaparó las redes sociales tras la viralización de un video en el que muestra la fuerte reacción que tuvo luego de percatarse que, en medio de un recital en Santa Cruz, Bolivia, le arrojaron un preservativo.

La cantante se caracteriza por tener un ida y vuelta con sus fans durante sus show y por eso no sorprendió a todos los presentes cuando decidió dejar de cantar para hablar con ellos. Sin embargo, y contrario a lo que ocurrió en otras situaciones, esta vez lo hizo con un tono de enojo debido a que tomó del escenario un preservativo que alguien se atrevió a tirarle. “Me parece perfecto que se cuiden. Me parece perfecto”, se la escucha decir en el video que se viralizó en las últimas horas en TikTok del recital que realizó el 27 de febrero.

Angela Leiva se enojó en pleno show

Luego, y en busca de la complicidad del público para hallar a la persona que lo arrojó, expresó: “Me gustaría saber quién lo tiró al escenario”. A pesar que no encontró al responsable, un grupo de fanáticos señaló un lugar y ella decidió hablar hacia el sector, sin disimular el gran enojo que sentía por este acto de falta de respeto.

“Conmigo no lo va a usar. Conmigo solo va a tener que pensar en mí y arreglársela solo. Te lo devuelvo, papu”, expresó y dejó en evidencia la molestia que sintió. Inmediatamente, arrojó el preservativo al público y continuó con el show. Por el momento, la artista no hizo referencia a la situación.

La cantante se mostró enojada (Foto Instagram @angelaleivaok)

Este incómodo momento que sucedió en Bolivia no es el primero que ocurre con una artista argentina. Ese mismo día Tini Stoessel también vivió una inesperada situación arriba del escenario del Campo ferial de la Laguna Alalay, en Cochabamba. En su caso, mientras cantaba uno de sus temas, fue sorprendida por una fanática que burló la seguridad y se subió al escenario. Rápidamente tomó por la espalda a la cantante, que reaccionó con un gran susto.

La reacción de Tini Stoessel al ser abordada por una fanática en su show

Acto seguido, la fanática fue tomada por personal de seguridad para ser retirada del lugar pero en ningún momento soltó a la artista, motivo por el cual ambas fueron arrastradas por escasos metros. Una vez que pudo liberarse de los brazos de la joven, Tini intentó hablar con ella y pidió que la soltarán. Cuando esto ocurrió, la abrazó, le dijo palabras al oído y la situación se tranquilizó en pocos minutos. Luego de eso pudo continuar con el show.