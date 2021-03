La furia de Dalma Maradona con Jazmín Garbini, la decoradora a la que Diego quería conquistar

Luego de que Jazmín Garbini, la mujer a la que habría intentado conquistar Diego Maradona antes de su muerte, saliera a hablar de las circunstancias en las que había conocido al ídolo, Dalma Maradona arremetió contra ella y la acusó de querer “vender sillones” a costa de la situación.

La historia salió a la luz después de que Verónica Ojeda dijera que Diego se quería “sentir bien para conquistar a una chica”. por lo enseguida circularon las versiones de que esa persona era Garbini, una decoradora de interiores que le había hecho un sillón a Maradona en septiembre pasado, dos meses antes de morir.

“Asco cartonear con una persona que ya no está para vender sillones. Vaya a su casa con su familia y no repita boludeces que alguien le dijo que mi papá dijo. ¿La gente no tiene vergüenza nunca?”, apuntó la hija mayor del Diez.

Asco cartonear con una persona que ya no está para vender sillones... Vaya a su casa con su familia y no repita boludeces que “alguien le dijo que mi papa dijo “ LA GENTE NO TIENE VERGÜENZA NUNCA?????? — Dalma Maradona (@dalmaradona) March 1, 2021

Garbini es dueña de la marca Jazmeen Deco y hasta ahora su nombre no era conocido en los medios de comunicación. Claro que la situación cambió tras un vivo que hizo en el programa Los ángeles de la mañana (eltrece), donde Cinthia Fernández contó que la mujer a la que se refería Ojeda en el documental de Maradona de Infobae era la empresaria.

“Tengo una marca de sillones, por eso fue que lo conocimos mi familia y yo. Nosotros hicimos los sillones para La noche del Diez cuando él hizo el programa. Una vez subí un posteo a Instagram donde él estaba sentado en un sillón y yo le puse: ´Diego tenés que tener un Jazmeen´”, contó la diseñadora.

Esto llevó a que el entorno de Maradona la contactara para hacer un sillón que después ella misma entregó y habría sido en ese momento en el que Maradona quedó “flasheado” con Jazmín, a tal punto de mandarle rosas a su casa.

LA NACION