La furia del Turco García con Martín Salwe en El hotel de los famosos: “Salgo y te agarro a trompadas”

El viernes por la noche se vivió una escena de suma tensión en El hotel de los famosos (eltrece). Con Imanol Rodríguez como el primer nominado luego de la prueba del laberinto, los participantes debían definir a su contrincante en el segmento Todos contra Todos. En un duro cara a cara para saber quién afrontará el juego de la H y seguir o abandonar el reality, El Turco García no se calló nada y apuntó contra muchos de sus compañeros, especialmente contra Martín Salwe.

Con un clima bastante espeso, donde empezó a pesar el factor emocional del encierro y las estrategias, el exfutbolista recibió el primer voto de parte de Emily Lucius. Luego de ello, el Chino Leunis, conductor del programa junto a Pampita Ardohain, le cedió la palabra para saber si le sorprendía la elección y García, visiblemente molesto, prendió la mecha y desató un conflicto en los presentes.

El Turco García estalló contra Martín Salwe en El hotel de los famosos

“Lo tomo bien, ya dije que para todos soy el más nuevo, quedate tranquila que no soy rencoroso para nada. Yo sé por donde viene, me lo voy a guardar por si me toca ir a la H y lo voy a decir ahí con un discurso espectacular. Va a ser una H épica, la mejor de todas”, expresó en un tomo visiblemente molesto.

Acto seguido, Martín Salwe, uno de los participantes que más controversia generó en el público, le sumó el segundo voto de la noche y entre sus argumentos, comentó: “No le puedo sacar la ficha, veo situaciones, escucho cosas, no me cierra. No sé a qué se refiere con lo de que hay un traidor acá adentro, pero es el mismo mensaje que dejaron los del repechaje. Son todos jugadores, un poco más fuertes, otros más leves, pero esto es un juego. Y te digo de corazón Turco, esperamos el discurso”.

El Turco García se enojó con Martín Salwe (Foto: Captura de video)

En desventaja por la votación y por sus palabras, García no se achicó y le retrucó a Salwe: “Ya me estás manado a la H por lo que veo, que decís esperamos el discurso, pero yo acá jamás cambié en nada y le podés preguntar a cualquiera, soy como soy. ¿Sabés cómo se va a dar cuenta la gente quién es acá igual que en la calle? Cuando vean el programa, por más que sea un juego y yo falso no soy”.

Martín Salwe, uno de los apuntados por el Turco García (Foto: Captura de video)

El programa continuó y el Turco recibió tres votos más del Sabrina Carballo, Chanchi Estévez e Imanol.

Pero, la rispidez con Salwe quedó y se revivió minutos más tarde cuando el nominado lo observó haciendo un gesto de una anotación -que luego Sabrina aseguró que fue para ella, en relación a una actitud de Lissa Vera- y todo explotó. ”No me faltés el respeto porque yo no soy ni los que vinieron ni los que se fueron. Cerrá el or** conmigo, ¿quién sos? ¿El patrón del mal? Después cuando salgo de la puerta te cag* a trompadas, me chupa un hue**. Cerrá el or** pendejo conmigo, ¿te quedó claro, dale?”, le espetó el exfutbolista

Con el voto castigo de sus compañeros, García continuó envalentonado y recibió el consuelo de Locho y de Alex Caniggia que, con la mano tapándose la boca, dijo: “Turquito, tranquilo amigo”. Finalmente, el participante abandonó antes de tiempo la escena y Leunis decidió concluir con el segmento.