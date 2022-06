En El hotel de los famosos (eltrece) no todo es conflicto, competencia, convivencia y peleas. Alexander Caniggia, hijo del futbolista Claudio Paul, y la bailarina Melody Luz iniciaron un romance que sigue creciendo a medida que avanza el reality. En el momento en el que anunciaron su noviazgo ante la mirada del conductor Leandro Leunis y sus compañeros, la convivencia se tornó cuesta arriba por parte del resto de los participantes debido a que la flamante pareja expresaba su amor en todo momento y en las distintas habitaciones del hotel. En los últimos episodios surgió el rumor de que la bailarina podría estar embarazada y el “emperador” se refirió a la posibilidad de ser padre.

Alex y Melody, incluso, atravesaron las barreras del reality y fueron la única primera pareja que mantuvo relaciones dentro del hotel. Luego de varias escenas subidas de tono, Melody amaneció con náuseas en uno de los últimos capítulos del programa y bromeó con la posibilidad de estar embarazada. “Hace un par de días me siento rara con mi cuerpo más que nada con el estómago”, manifestó la bailarina en el confesionario. “Me levanté con náuseas”, le contó durante la mañana a Maximiliano “Chanchi” Estévez, quien respondió: “¿Nacimiento en La Familia?”, haciendo referencia al grupo que lidera y que excluye a Locho Loccisano.

Alex Caniggia habló sobre la posibilidad de un futuro paternal junto a Melody Luz

En medio de las bromas que se hicieron en el despertar de los participantes, Alex Caniggia se refirió a la posibilidad de ser padre junto a Melody Luz: “Por ahora no quiero ser padre... si viene, viene y si no viene, no viene”, explicó el “emperador”.

“Bienvenido sea un mini anguila al mundo”, manifestó el hijo del futbolista dando a entender que no tendría problema en dar un paso más en esta relación amorosa que nació en un programa de televisión. “Mellicitos tengo. Gin, o Gina, y Giorgio, o Giovani. Amor, estoy embarazada”, le dijo Melody a su novio para luego pedirle un beso en su estómago.

A pesar de la relación vive los mejores momentos dentro de El Hotel de los famosos, Alexander Caniggia manifestó en reiteradas posibilidades que llegado el caso, si tiene que competir con su novia, no tendrá piedad a la hora de dejar todo en un juego. La pareja ya planeó continuar con esta relación fuera del programa y el hijo del futbolista expresó que si gana el premio de 10 millones de pesos viajará por Europa junto a su amada. A comparación de la efímera relación que mantuvo Martín Salwe con Silvina Luna, Alex y Melody viven de manera intenta su amor y continuarán una vez finalizado el programa conducido por Carolina Ardohain y Leandro Leunis.

Con la llegada de nuevos participantes y en la semana de repechaje, El hotel de los famosos tuvo un drástico cambio en la manera de jugar de los participantes ya que hasta el momento todos los votos iban para Locho Loccisano. Ahora, los concursantes son cada vez menos y entre los integrantes de “La Familia” ya comenzaron a votarse entre ellos mismos, por lo que el resto de la temporada vaticina un conflicto tras otro.