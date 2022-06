El Hotel de los Famosos: el enojo de la madre de Locho Loccisano por el trato a su hijo en el programa

La entrada de Lucas “Locho” Loccisano al exitoso reality de eltrece, El Hotel de los Famosos, fue con el pie izquierdo. El cronista, influencer y músico no quiso acoplarse al grupo denominado “La familia”, liderado por Maximiliano “Chanchi” Estévez y Martín Salwe y, en consecuencia, fue aislado por la mayoría de los participantes del programa desde que ingresó al hotel en reemplazo del actor Rodrigo Noya.

Sin embargo, fue precisamente la actitud de ese grupo homogéneo lo que despertó en la audiencia una inmediata empatía hacia el exanimador de La ruleta de tus sueños.

El viernes, en el segmento “Todos contra todos”, en el que se define quién es el segundo participante que va a la H -el juego de eliminación del programa-, Locho fue nuevamente votado por sus compañeros a pesar de haber pasado por esa instancia en dos ocasiones y de haber ganado “El laberinto”, juego previo que demanda mucha energía.

Al definirse que competirá con Militta Bora, el participante se mostró ofuscado porque el grupo había asegurado que iba a votar a la nueva ingresada, Lissa Vera. “Van por el chivo expiatorio, se comieron sus palabras porque antes de saber quién era el nuevo todos decían que iban a votar al que ingrese, pero no, otra vez a mí”, dijo el participante, quien recibió siete votos, una constante en el “Todos contra todos”.

“La verdad es que gané el laberinto, y ahora voy de nuevo a la H, quiero saber si esto va a seguir pasando siempre”, preguntó Locho, en cierto modo poniendo el descubierto cómo ganar ese famoso laberinto debería garantizar inmunidad, una regla que el programa no modifica, sacándole así el incentivo a ese desafío. Cuando Salwe le respondió a Loccisano que probablemente sí vuelva a ser nominado de aquí en más, éste expresó sus deseos de irse a su casa.

El mensaje de la madre de Locho en el Instagram del programa Capturas

Si bien no suele pronunciarse en redes, ese mismo día apareció su madre en la cuenta de Instagram del reality para darle su apoyo en un posteo en el que se ve a Locho cocinando con Emily Lucius, una de las participantes con la más fricciones tiene. “Hijo, porque te respeto no voy a buscarte. ¡Sé fuerte! Te amo”, escribió Mónica Meroni al percibir los malos tratos de sus compañeros. Debajo de su comentario, Majo Martino, exparticipante del programa y única confidente de Locho , le dejó un corazón a la madre del ex Combate que el lunes se juega, una vez más, su continuidad en el programa.

Locho Loccisano, el favorito de la gente

Así fue el ingreso de Lucas "Locho" Loccisano al reality

El ingreso de Locho al programa incomodó por varias razones. En primer lugar, porque el joven de 27 años entró sin la necesidad de complacer a nadie. Eso causó que el resto de los participantes lo subestimaran, en principio por no ser lo suficientemente famoso como para estar allí. En segundo lugar porque, cuando ingresaron viejos participantes en el repechaje, filtraron que Locho era el más querido del público, lo cual incrementó el malestar de “La familia”.

Loccisano no sólo participó de La ruleta de tus sueños (América TV), conducido por Pamela David, y de Tenemos Wifi (KZO), comandado por Nicolás Occhiato, sino que también tiene experiencia en realities, como quedó demostrado tras su paso por Combate (ElNueve) y Jugando con fuego (Netflix).

El enojo del Chino Leunis en El hotel de los famosos por el bullying a Locho

En uno de los momentos más incómodos del programa, cuando el participante fue enviado a la H con Walter Queijeiro, la mayoría de sus compañeros comenzaron a disparar comentarios subrepticiamente mientras él se encontraba en plena “batalla” con el periodista deportivo. Tras su triunfo, se descompensó y debió ser asistido por la producción, mientras los conductores Leandro “Chino” Leunis y Carolina “Pampita” Ardohain se dirigían a los participantes para remarcarles cómo estaban haciendo bullying y lo “violento” que eso resultaba.

Locho Loccisano, nuevamante nominado para competir en la H

Salwe, una figura que despertó rechazo en los televidentes, le discutió a Leunis lo que estaba diciendo y se defendió aseverando que nunca le faltó el respeto a su compañero. El Chino, rápido de reflejos, le respondió que él ve todo, tanto lo editado como le que queda en la isla de montaje. Ese instante generó que, como en casi todas las emisiones del programa, Locho se conviertiera en tendencia en Twitter, y que su rostro sea utilizado como suerte de símbolo de una campaña antibullying, al tiempo que los números de rating ascendían.