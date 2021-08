María O’Donnell cruzó duramente a Fernanda Vallejos y la diputada debió pedirle disculpas

La entrevista que le realizó María O’Donnell a la diputada nacional Fernanda Vallejos en su programa de radio concluyó en los mejores términos, y si bien hubo algunos contrapuntos respecto de las políticas económicas relacionadas con la inflación, nada hacía pensar que, horas más tarde, la legisladora kirchnerista iba a celebrar en las redes sociales un insulto contra quien la había entrevistado.

“Creo haberte tratado con mucho respeto, no se me ocurriría burlarme de vos, mucho menos si te pido o te acepto como mi interlocutora, ¿no?”, le escribió por Twitter la conductora de radio Urbana Play a Vallejos, adjuntando una captura de pantalla de un intercambio en el que la diputada festejó un comentario donde se refieren a O’Donnell como “miserable” y “estúpida”.

María O'Donnell reprochó la actitud de Fernanda Vallejos en las redes sociales Captura de Twitter @fvallejoss

Las disculpas de Vallejos no tardaron en llegar, luego de haber borrado su desafortunada respuesta al tuit. “Estimada María, también te traté con mucho respeto. Y tampoco se me ocurre ni se me ocurriría burlarte. Ni a vos ni a nadie. El emoji fue solo una expresión a las reacciones de la gente. Me retracto sinceramente si te sentiste ofendida. Espero que aceptes la disculpa. Un abrazo”, escribió.

“Escuché toda la entrevista, nunca ninguna de las dos se faltó el respeto, me sorprendió tu emoji”, le escribió un usuario de Twitter a Vallejos. “Es momento de que los gestos de los representantes sean acordes a la investidura”, agregó.

María, si bien aceptó las disculpas, le contestó a Fernanda: “Supongo que vos también te ofenderías si alguien con quien tuviste un intercambio respetuoso celebra que otro te diga miserable y estúpida. Pero me quedo con tus disculpas. Gracias”.

El áspero intercambio entre María O'Donnell y Fernanda Vallejos tras la entrevista Twitter

“Te sorprendería lo curtido que tenemos el cuero quienes nos dedicamos a la política. Pero no interesa cómo me sentiría yo, sino cómo se puede sentir el otro. En este caso, vos. Sinceramente, creo que es el ejercicio más constructivo que podemos hacer. Gracias por el intercambio”, devolvió la diputada.

Por último, la legisladora volvió a escribir un mensaje, esta vez sobre la publicación en la que había compartido el diálogo radial entre ambas, que había versado sobre las políticas económicas de los últimos gobiernos, la herencia recibida y la inflación.

La autocrítica de Vallejos tras su cruce con O'Donnell Twitter

“María se sintió mal por la respuesta de algún compañero a la que, por reflejo, respondí con un emoji. Estoy segura que nadie tuvo intención de hacerla sentir así. Tomo nota de su planteo, que es una buena oportunidad para ser más cuidadosos, que también es ser mejores”, finalizó.

LA NACION