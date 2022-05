Quién es el futbolista de la selección argentina y River al que vinculan con María Becerra

María Becerra publicó un sugerente mensaje en Twitter que desató una ola de rumores sobre su situación amorosa. A través de una serie de emojis, la artista jugó a la incógnita y sus seguidores comenzaron a hacer conjeturas sobre un posible romance con un futbolista muy conocido.

Fueron días realmente agitados para la joven cantante de 22 años. Su ex, el artista urbano Rusherking, fue sorprendido en el after party de los premios Martín Fierro muy cerca de la China Suárez y parece que la escena no cayó para nada bien en el entorno de Becerra. “Me encuentro en el piso”, aseguró la semana pasada través de las redes sociales. Y hace algunas horas sorprendió con un nuevo posteo.

El tuit de María Becerra que generó una ola de rumores sobre Julián Álvarez (Foto: Archivo)

La artista publicó cuatro emojis de arañas, un símbolo que los usuarios asociaron de inmediato con el joven delantero de River Julián Álvarez, alias “Araña”. El goleador “millonario”, cuyo próximo destino es el Manchester City de Pep Guardiola, celebra cada una de sus anotaciones con el gesto de Spider-Man, su superhéroe favorito, y es una de las piezas clave del equipo que comanda Marcelo Gallardo.

En medio del escándalo por las imágenes de Rusherking y la China Suárez, el mensaje de María Becerra no pasó desapercibido. “No me la contés que estás saliendo con Julián Álvarez”, le contestó un seguidor. “Uh, ¿sale colaboración con Julián Álvarez?“, le consultó otro en broma. “Espero que no estés desconcentrando a Julián, la araña que pica”, le reclamó otro. “Te llegas a meter con Julián y te saco los ojos”, le dijo una usuaria enojada.

Julián Álvarez celebra sus goles con el gesto de Spider-Man (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP) ALEJANDRO PAGNI - AFP

Si bien no hubo confirmación alguna por parte de la artista, la gran mayoría de sus fans dio por hecho el romance con el futbolista. No obstante, hubo otras lecturas sobre el mensaje incógnito de Becerra. Algunos usuarios apuntaron a una posible colaboración en puerta con la trapera Cazzu, que tiene tatuadas algunas arañas en su cuerpo. Otros, en cambio, dijeron que se trata de una referencia a la actriz que está con su ex. “China Suárez, sos una araña trepadora”, analizó un usuario, y otros se manifestaron de acuerdo con esa versión.

No es la primera vez que vinculan a María Becerra con el mundo del fútbol. En febrero, y también a partir de interacciones en redes sociales, comenzaron los rumores de una relación entre la cantante y un jugador español que compartió equipo con Lionel Messi. Ambos se siguen en Instagram y se devolvieron likes en la plataforma. Sumado a esto, ella puso “me gusta” algunos de los tuits del futbolista, que es muy activo también en esa red.

Marc Bartra, el futbolista español al que vincularon con María Becerra Instagram @marcbartra

Se trata de Marc Bartra, defensor español que juega en el Real Betis y tiene 31 años. A pesar de la distancia y de que él está instalado en Europa, la información que corría en aquellos días hablaba de posibles encuentros en las distintas giras que Becerra tiene planeadas para este año. Como curiosidad, el futbolista debutó profesionalmente en el Barcelona y lógicamente compartió equipo con Messi. La primera oportunidad llegó en febrero de 2010, cuando jugó su primer partido ante el Atlético Madrid de la mano de Pep Guardiola.