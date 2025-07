Se animó a ir a La Voz Argentina para salir de una depresión fuerte y conquistó a Luck Ra con su canto

A tan solo una semana de su regreso a la pantalla de Telefe, La Voz Argentina 2025 ya se consolidó como uno de los programas más atrapantes y vistos del momento. Cada audición no solo deslumbra por el talento que se presenta, sino también por las historias que acompañan a quienes logran dar un paso más en la competencia. Una de ellas es la de Agustina Lezcano, una joven que se ganó un lugar en el equipo de uno de los jurados, y además logró emocionar al público con su historia de vida.

La joven, oriunda de Mar del Plata y traductora de inglés, decidió presentarse en el programa con la esperanza de cumplir un sueño que la acompaña desde hace años. Su historia de vida, que compartió antes de cantar, logró traspasar la pantalla y conmover a muchos. Con emoción, Agustina habló sobre el vínculo profundo que tiene con la música desde su infancia, influenciada por su entorno familiar: “Del lado de mi mamá, todos cantaban y tocaban instrumentos, mi abuela profesora de piano y del lado de mi papá, tenían disquería, entonces yo ahí tenía disponible todo”.

Así fue la presentación de Agustina en La Voz Argentina

Más allá de su formación y sus raíces musicales, Agustina reveló que llegar hasta ese escenario significó también una forma de salir adelante en lo personal. Con una honestidad que conmovió, compartió el difícil momento que estaba atravesando: “Siento que se alinearon los planetas, que era este momento. Yo vengo de una depresión muy fuerte, de hecho, me hizo salir de la cama esto. Si me eligen es esta la oportunidad de salir de este bajón”. Sin dudas, sus palabras reflejaron la fuerza con la que decidió dar este paso, buscando no solo una oportunidad artística, sino también una manera de reencontrarse consigo misma.

Agustina se sumó al team de Luck Ra y avanzó en el certamen (Foto: Instagram @lavozargentina)

Agustina eligió interpretar “Royals”, el reconocido tema de la cantante neozelandesa Lorde, y su versión no pasó desapercibida. Con una interpretación auténtica y profunda, logró conquistar a Luck Ra, quien se dio vuelta al afirmar que sintió “una corazonada” al escucharla. Así, la joven marplatense se sumó directamente a su equipo, dando el primer paso en esta nueva etapa dentro del certamen.