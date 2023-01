Nicolás Cabré disfrutó junto a su hija Rufina de un emotivo momento en la cancha y se tomó una foto con uno de sus ídolos: “¡Qué fenómeno!”

escuchar

En el último tiempo, Nicolás Cabré viene compartiendo entrañables momentos junto a su hija Rufina en las redes sociales. Y esta semana no fue la excepción. El actor dejó ver con un retrato cómo la pequeña de 9 años disfruta junto a su papá de una de las grandes pasiones del artista.

Con una imagen desde la tribuna en el Estadio de Vélez Sarsfiedl, el ex Son Amores escribió: “Hoy tocó cancha”, junto a una foto en la que se lo ve mirando el partido de ayer junto a la niña. Padre e hija lucen sus respectivas camisetas de fútbol mientras el actor alienta a su equipo en el Estadio José Amalfitani.

Cabré no solo se mostró contento en las imágenes por el triunfo de Vélez frente a Gimnasia, sino también por lo que vino después. El actor pudo sacarse una foto con un exjugador del club, Fabián Cubero, que tampoco quiso perderse el encuentro.

El posteo de Nicolás Cabré en Instagram https://www.instagram.com/nicolascabre80/#

“¡Qué fenómeno, por Dios!”, expresó el intérprete en la foto que publicó junto al Poroto, quien le respondió replicando el posteo en sus historias de Instagram con una cariñosa frase: “Siempre haciendo el aguante. Gracias, Nico”.

Instagram de Nicolás Cabré https://www.instagram.com/nicolascabre80/#

El deporte ocupa un importante lugar en la vida del actor. Junto a su pasión por la pelota, el intérprete también compartió en estos días que tiene pensado participar de un gran evento deportivo. “ Con mucha alegría paso a contarles que hoy empezamos a preparar un maratón de los grandes. Estoy un poco lejos de lo pretendido, pero ahora es donde hay que dejar todo en la calle, con dedicación, constancia y sin olvidar que esto lo hacemos siempre para terminar sonriendo. Más allá de cualquier cosa”, comentó junto a una imagen en la que se lo ve preparado para entrenar con indumentaria deportiva.

Desde la confirmación de su separación de Laurita Fernández, Nicolás Cabré se ha mostrado en público abocado al cuidado de su única hija, Rufina, de 9 años, fruto de su relación con María Eugenia “China” Suárez. Como padre orgulloso, siempre que tiene la oportunidad no duda de presumir del gran corazón que tiene la pequeña.

Semanas atrás, el actor compartió en su cuenta de Instagram un noble gesto que tuvo la nena luego de pasar una noche en un hotel. “‘Hola, señora que limpia. Abra el cajón, hay algo para usted’. Esta fue la nota y el regalo que encontré cuando fui a chequear que no dejáramos nada en la habitación del hotel“, explicó Cabré debajo de una foto en donde se ve una cartita escrita por la niña y los dos chocolates que le dejó de regalo.

“Estas son las cosas que me dejan con la boca abierta y con el corazón explotado de amor. Rufita hermosa, sos algo que no puedo explicar, la bondad que manejás es de otro planeta. Por favor, no cambies nunca y seguí demostrándome que no tenemos ni idea de lo infinito de la inmensidad de tu corazón”, continuó.

Si bien siempre se ha caracterizado por preservar su intimidad, Cabré se muestra en el último tiempo más abierto a la hora de compartir sus sentimientos. Hace unos meses, durante una nota con ciclo La divina noche de Dante, el actor habló no solo de su hija sino también de su actual vínculo con la China Suárez.

Emocionado, Cabré se refirió a su hija con las siguientes palabras: “Descubrí que casi no tengo necesidades, más que verla feliz”, aseguró el intérprete, quien luego agregó: “No creo en el exceso, pero hoy me doy cuenta que mi vida es ella. Siempre tuve muy presente eso, yo quería ser padre”.

Más adelante, y sin dejar de aludir a su hija, subrayó: “Hoy por hoy disfruto, y dirás que se me cabe la baba, pero tengo una hija maravillosa, que me acompaña desde muy chiquita, y me banca, y me escucha, y se banca reuniones y después hacemos cosas, y nos divertimos y nos vamos de viaje. Es mi compañerita”.

Al ser consultado por la mamá de la nena, quien también es madre de Magnolia y Amancio -fruto de su relación con Benjamín Vicuña-, el intérprete opinó: “ La China es la mejor madre que Rufi puede tener. Gracias a Dios nunca tuvimos problemas. Recién estaba hablando con ella, estamos todo el tiempo, nuestras conversaciones son por y para Rufi. A veces sí discutimos, ella puede estar de acuerdo conmigo o no, o yo con ella, por algo nos separamos, pero hacemos un equipo y la prioridad es Rufi, siempre lo fue y siempre lo será ”.

