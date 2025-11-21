Los cinco clásicos que dejan Netflix a fin de noviembre y que no te podés perder

La plataforma de streaming renueva con frecuencia su catálogo y en unos pocos días eliminará memorables títulos; te contamos cuáles son y hasta cuándo podrán verse
Cada vez con más frecuencia las plataformas de streaming reconfiguran su catálogo es pos de vencer a la competencia, captar nuevos suscriptores y retener a los que ya le dieron play a algún contenido. La oferta es cada vez más amplia y busca adaptarse a los gustos de todos los usuarios. Así como renuevan las series que funcionaron y cancelan las que no cumplieron con las expectativas, estrenan documentales y realitys, y agregan opciones para los más chicos, también eliminan títulos. Antes de que termine noviembre, Netflix sacará de su lista cinco clásicos: desde una ganadora del Oscar hasta una joya de Robert De Niro y una comedia sobre un casamiento, una novia y dos damas de honor. A continuación, te contamos cuáles son las películas que se van de la plataforma este mes y hasta cuándo tenés tiempo de verlas.
Golpes del destino (Millon Dollar Baby)
Una de esas películas que hay que ver por lo menos una vez en la vida. La historia gira en torno a una aspirante a boxeadora profesional que recurre a un experimentado entrenador para que la prepare. Aunque al principio él la rechaza, ella le demostrará que no está lista para darse por vencida. El film ganó cuatro premios Oscar en las categorías de Mejor película, Mejor director para Clint Eastwood, Mejor actriz para Hilary Swank y Mejor actor de reparto para Morgan Freeman.
Ficha técnica
- Reparto: Hilary Swank, Clint Eastwood, Morgan Freeman, Anthony Mackie y Jay Baruchel
- Dirección: Clint Eastwood
- Duración: 132 minutos
- Año: 2004
- Última oportunidad para verla: 24 de noviembre
Taxi Driver
Uno de los hitos en la carrera de Robert De Niro. En el film de Martin Scorsese interpreta a Travis Bickle, un solitario veterano de guerra que, tras regresar de Vietman, comienza a trabajar como taxista nocturno en la ciudad de Nueva York. Pero, mientras recorre las calles y se aleja cada vez más de la realidad, comienza a obsesionarse con la idea de salvar el mundo.
Ficha técnica
- Reparto: Robert De Niro, Jodie Foster, Cybill Shepherd, Albert Brooks y Peter Boyle
- Dirección: Martin Scorsese
- Duración: 113 minutos
- Año: 1976
- Última oportunidad para verla: 30 de noviembre
Damas en guerra (Bridesmaids)
Una de las comedias que se convirtió en un clásico. Los celos, las rivalidades y los dramas de un casamiento se unen en este film de 2011 en el que dos mujeres elegidas como damas de honor se enfrentan, a todo o nada, para ser la mejor amiga de la novia.
Ficha técnica
- Reparto: Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Maya Rudolph, Chris O’Dowd, Ellie Kemper, Rose Byrne, Jon Hamm y Rebel Wilson
- Dirección: Paul Feig
- Duración: 124 minutos
- Año: 2011
- Última oportunidad para verla: 29 de noviembre
Paranoia (Disturbia)
Shia LaBeouf interpreta a Kale, un joven condenado a arresto domiciliario que usa sus binoculares para espiar a sus vecinos. Sin embargo, la situación cambia inesperado cuando comienza a sospechar que uno de ellos puede ser un asesino.
Ficha técnica
- Reparto: Shia LaBeouf, Sarah Roemer, Carrie-Anne Moss, David Morse, Aaron Yoo
- Dirección: D.J. Caruso
- Duración: 105 minutos
- Año: 2007
- Última oportunidad para verla: 26 de noviembre
Hollywood: departamento de homicidios (Hollywood Homicide)
En el film de Ron Shelton, Harrison Ford y Josh Hartnett son dos detectives de Los Ángeles que son convocados para resolver un misterioso crimen: la muerte de un grupo de rap en ascenso.
Ficha técnica
- Reparto: Harrison Ford, Josh Hartnett, Lena Olin, Bruce Greenwood y Isaiah Washington
- Dirección: Ron Shelton
- Duración: 116 minutos
- Año: 2003
- Última oportunidad para verla: 30 de noviembre
