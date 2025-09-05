Así fue el emotivo ingreso de Lionel Messi y otros jugadores de la selección con sus hijos
El 10 se despide de manera oficial en el país, ya que juega su último partido en el Monumental con la celeste y blanca; el apoyo de sus hijos y los gritos del público
La selección argentina se enfrenta con Venezuela en el marco de las Eliminatorias 2025 y tiene un sabor a nostalgia y mucha emoción. Es que el capitán Lionel Messi juega su último partido oficial en el país con la celeste y blanca, y eso lo hace aún más especial. En el túnel del Monumental, el 10 se reencontró para ingresar al campo de juego con tres personas muy especiales: sus hijos Thiago, Mateo y Ciro lo acompañaron. También, hicieron lo propio otros jugadores del seleccionado con sus respectivos hijos.
Sin dudas, uno de los momentos más especiales fue cuando entonaron las estrofas del himno nacional argentino. En ese instante, todo el estadio se puso de pie con aplausos en honor a Leo. Él, por su parte, decidió abrazar a sus tres hijos. Una imagen que quedará grabada por siempre en su memoria.
Messi no fue el único que ingresó acompañado con sus herederos. También lo hicieron algunos de sus compañeros, como Rodrigo De Paul, quien ingresó con Francesca y Bautista, los dos pequeños que tuvo con Camila Homs.
Durante todo la previa al pitido del árbitro del encuentro, las cámaras se repartieron entre enfocar al público y a Leo, conscientes de que este jueves quedará grabado como un momento histórico en su carrera y en la memoria de todos los hinchas argentinos.
Cabe destacar que el equipo dirigido por Lionel Scaloni viene de empatar 1 a 1 con Colombia por los goles de Thiago Almada y Luis Díaz. De esa forma, se aseguró la clasificación a la próxima Copa del Mundo y, además, el primer lugar de la tabla de posiciones, por lo que este encuentro no cambia el rumbo del seleccionado nacional de cara a la competencia de 2027.
