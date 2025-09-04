El polémico descargo de Mauro Icardi en redes: apuntó contra la prensa y contó qué planes tiene para sus hijas

En medio de una serie de publicaciones con las que mostró la intimidad de su convivencia con María Eugenia ‘la China’ Suárez en Estambul, Mauro Icardi realizó un contundente descargo con el que no solo se refirió al silencio de Wanda Nara, sino que también apuntó contra los medios de comunicación.

Mauro Icardi volvió a apuntar contra Wanda Nara (Foto: Instagram/@mauroicardi @wanda_nara)

A través de su cuenta de Instagram, en la que tiene poco más de 14 millones de seguidores, el futbolista recurrió nuevamente al uso de una imagen en blanco y negro de un rostro que deja caer la máscara que llevaba puesta y escribió: “¿Me parece a mí o andan muy calladitos desde hace una semana? ¿Qué pasó? El informe del defensor de menores los dejó sorprendidos? ¿El ejército de trolls los tomó por sorpresa?“.

En ese sentido, dio a entender que Wanda Nara le paga a algunos periodistas para que no hablen de la denuncia en su contra. “Qué casualidad que ciertos ‘periodistas’ (si así podemos llamarlos) hicieron silencio absoluto. ¿Será también casualidad que el canal de la familia no mencionó ni media palabra? ¿Será casualidad que los programas de chimentos baratos de América no dijeron nada? ¿O como les llegan los sobrecitos hacen silencio cuando les conviene?“, agregó.

Mauro Icardi realizó un contundente posteo en Instagram (Foto: Captura Instagram/@mauroicardi)

En ese sentido, aseveró su compromiso con la Justicia y brindó detalles del plan que tiene a futuro para con Francesca e Isabella, las hijas que tuvo junto a la mediática, y que están en Buenos Aires junto a sus hermanos varones. “Yo no vivo del chisme barato. Siempre cumplí y cumplo con la Justicia, con lo correcto, con la verdad y soy muy auténtico. A las pruebas me remito. Pronto mis dos princesas van a poder vivir una vida acorde a la edad que tienen, la misma vida feliz que tuvieron hasta hace un año cuando estaban conmigo y les arrebataron, haciéndoles vivir un infierno constante de mentiras", cerró.

Las declaraciones del delantero del Galatasaray llegan después de que se conociera que desde Turquía e Italia enviaron un escrito formal al juez Hagopian para que informe detalladamente cuál es el estado de la causa que se inició sobre la restitución de las hijas que el exmatrimonio tiene en común.

Se conocieron detalles de la causa judicial sobre la restitución de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi

“Le están pidiendo, por favor, que diga qué es lo que está pasando, cómo viene manejando la causa, le están pidiendo que acelere un poco los tiempos. El juez Hagopian contestó que tienen un régimen comunicacional que, en realidad, hoy no se está llevando a cabo porque se bloquearon de WhatsApp. Y eso es lo que él respondió”, informó al respecto este miércoles Angie Balbiani en Puro Show (eltrece).

Y completó: “Esto es de país a país, de Estado a Estado. El Estado argentino, la Cancillería, tiene la obligación de responder cuál es el estado de la causa”.

A su vez, ese mismo día, Elba Marcovecchio dialogó con DDM (América TV) y advirtió que la causa es mucho más seria y compleja de lo que aparece, ya que existen pruebas de ataques organizados en redes, gestionados por el entorno de Wanda. “Es mucho más grave. Y esto ya te diría que tiene un trasfondo de fenómeno”, sostuvo.

Elba Marcovecchio dio detalles de la investigación que preocupa a Wanda Nara

En ese sentido, la abogada del delantero del Galatasaray deslizó que todo podría tratarse de una campaña planificada. “Lo que sucede acá es que se está asustando a mucha gente. Que la que supuestamente lo organiza, lo arma, sería una de las personas que declaró”, aseveró.

Y ejemplificó con el ataque que sufrió una de las marcas que colabora con la ex Casi Ángeles. “Apenas apareció Eugenia con un hermoso vestido de una marca de ropa nacional… aparecen de la nada, de la nada, a atacar a esa marca de ropa”, cerró.