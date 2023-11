escuchar

A sus 83 años, Al Pacino volvió a convertirse en padre junto a su pareja de 29 años, la productora Noor Alfallah. No obstante, en septiembre, tres meses después del nacimiento del bebé, a quien llamaron Roman, la mujer solicitó, ante la Justicia, la custodia total del hijo. Por su parte, según consignó Radar Online, el actor contrató al prestigioso abogado Adam Philip Lipsic para que se hiciera cargo de la situación. En estos últimos días se supo que finalmente llegaron a un acuerdo y lo cierto es que el mismo no beneficiaría del todo al bolsillo del protagonista de Perfume de mujer, quien deberá pagar varios miles de dólares de manutención y aportar importantes sumas para otras cuestiones referidas a su hijo.

La paternidad de Al Pacino tomó de sorpresa no solo a sus fanáticos, sino también a él mismo. Incluso llegó a sospechar que el bebe que esperaba Noor Alfallah, quien es 54 años menos que él, podía no ser suyo. Según el medio TMZ, que habló en su momento con personas cercanas a la pareja, el actor estaba tan seguro de que no podía dejar embarazada a su novia que al principio no creía que el bebé fuera suyo, por lo que pidió una contraprueba. La misma se llevó a cabo y determinó que efectivamente, a sus 83 años, el actor iba a ser padre por cuarta vez.

Noor Alfallah y Al Pacino fueron padres en junio de este año Instagram: @noorafallah

Roman Pacino nació el 6 de junio en el Cedar’s Sinai Hospital de Los Ángeles. En agosto, la madre del bebé compartió una postal en Instagram donde se pudo ver al pequeño y junto a él, un dulce mensaje: “Todo mi corazón y la mayor bendición en mi vida. Roman”.

Si bien el actor se mostró feliz con la llegada de su hijo, tres meses después los rumores de crisis entre la pareja empezaron a hacerse eco cuando Noor Alfallah solicitó la custodia física total de su único hijo y que su pareja tuviera “visitas razonables”. Asimismo, pidió compartir la custodia legal para estar involucrada en la educación y tratamiento médico del niño. La Justicia tomó cartas en el asunto y se supo que los padres llegaron a un acuerdo, pero que no será barato para el ganador del Oscar.

Según documentos legales a los que accedió el medio TMZ, la mujer tendrá la custodia física de Roman, Al Pacino podrá hacer las visitas, y la custodia legal será compartida. Asimismo, ambos estarán involucrados tanto en la organización de las vacaciones del niño, como así también en su escolarización y en las actividades que pudiera tener por fuera de la escuela. En cuanto a la manutención, al protagonista de El Padrino, tiene que entregar 110.000 por adelantado y, de acuerdo al acuerdo alcanzado, deberá abonar 30.000 dólares mensuales.

Pero eso no es todo, porque además deberá aportar al fondo de educación para Roman con 15.000 dólares anuales y llegado el caso también podría verse en la obligación de aportar otros 90.000 dólares, a fin de año, dependiendo de sus ganancias. En este arreglo económico también se contempla que el artista de 83 años ya venía pagando 13.000 dólares mensuales por los servicios de una enfermera nocturna.

Al Pacino oficializó su relación con Noor Alfallah en abril de 2022 y en junio de 2023 ella dio a luz a Roman, el primer hijo de ella y el cuarto de él. Además del bebé, el actor tiene a Julie Marie, nacida en 1989, fruto de amor con la coach actoral Jan Tarrant. Asimismo, en 2001, junto a su pareja de aquel entonces, la actriz Beverly D’Angelo, le dio la bienvenida a los mellizos Anton y Olivia.