Luego de verse sorprendido por la noticia de que su pareja, la productora Noor Alfallah, había solicitado ante la Justicia la custodia total del hijo al que le dieron la bienvenida hace solo tres meses, Al Pacino contraatacó convocando a uno de los letrados más prestigiosos y poderosos de Beverly Hills, según consignó Radar Online. Se trata del abogado Adam Philip Lipsic, a quien el actor contrató para “arreglar la situación” , como comunicó el medio respecto a los pormenores de la custodia del pequeño Roman. De esta forma, el actor de El padrino planea un contraataque para poder estar cerca de su hijo.

Semanas atrás, Alfallah, de 29 años, presentó una petición para demostrar la relación parental del artista de 83 años con su niño, según informaron varios medios estadounidenses que tuvieron acceso a los documentos judiciales. La petición es utilizada de manera frecuente por parejas no casadas con hijos para establecer la custodia de los pequeños, las visitas y la manutención. De acuerdo a lo que se desprende de los documentos, Alfallah solicita la custodia física de su hijo, pero está dispuesta a otorgar derechos de “visitas razonables”. Asimismo, la joven pidió compartir la custodia legal, para poder estar completamente involucrada en decisiones vinculadas a la educación y el tratamiento médico de su niño.

Al Pacino y Noor Alfallah, cuando fueron vistos saliendo de una cena doble con su mejor amigo, el director Harold Becker, antes de la llegada a sus vidas de su hijo, Roman Backgrid/The Grosby Group

Por otro lado, la productora solicitó que el actor le pague sus honorarios legales y cualquier otro costo vinculado con el proceso legal que puso en marcha a comienzos de septiembre. En su solicitud, Noor también incluyó una copia de una “declaración voluntaria de paternidad” firmada, que prueba que Pacino es el padre biológico del pequeño. La petición no solo sorprendió al actor sino que también generó un manto de duda respecto al vínculo de ambos , quienes nunca hablaron de una separación. De hecho, hasta el momento, ninguna de las partes se pronunció sobre una posible ruptura, y en agosto fueron vistos sonrientes tras una cena. De todas maneras, el nacimiento del niño generó un cortocircuito en la pareja cuando Pacino dudó sobre la paternidad de Roman.

El pequeño, primer hijo de Alfallah y cuarto del actor, nació el pasado 6 de junio en el Cedar’s Sinai Hospital de Los Ángeles, según figura en la documentación presentada por la mujer en la corte en Los Ángeles en la petición que causó revuelo e inevitables rumores de separación. Tras el nacimiento, Pacino habría exigido una prueba de paternidad, ya que no creía que el bebé fuera suyo. De inmediato, las aguas se calmaron cuando el actor, visiblemente feliz por ser padre nuevamente, declaraba: “Tengo muchos hijos, pero esto es realmente especial en este momento” .

Pacino y Alfallah: noviazgo de bajo perfil nacido en pandemia

Al Pacino, de 83 años, y Noor Alfallah, de 29, a la salida del restaurante italiano Giorgio Baldi después de disfrutar de una cena romántica para dos en Santa Mónica, en agosto, un mes antes de la petición de la productora que sorprendió a su pareja Backgrid/The Grosby Group

Cuando se dio a conocer el embarazo de la productora, también trascendió que su relación con Pacino comenzó hace tres años. Según indicó Page Six, una fuente allegada a la pareja contó: “Pacino y Noor comenzaron a verse durante la pandemia” . Poco antes del confinamiento por el Covid, Alfallah venía de transitar dos duelos sentimentales. Luego de mostrarse en sus redes con quien era su pareja en 2018, el cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger, la joven productora contó que ese fue su primer noviazgo y que llegó a su fin de manera natural, sin animosidad ni peleas de ninguna clase. Por el contrario, ambos pudieron mantener la amistad que habían forjado originalmente en 2017. Asimismo, aclaraba: “Nuestras edades nunca me importaron. El corazón no sabe lo que ve, sabe lo que siente y esa fue mi primera relación seria, fue un momento muy feliz de mi vida”.

Luego se la vinculó al actor y director Clint Eastwood, rumor que fue desmentido por la propia Noor. “No estamos en una relación”, declaraba en 2019. “Somos amigos por parte de nuestras familias, y nuestras familias también estaban allí (la noche en que fueron fotografiados subiéndose a la camioneta del intérprete). Eso es todo”. Meses después de esa salida con Eastwood captada por los flashes, empezó su noviazgo con Pacino, con quien también quiso forjar un vínculo laboral : Alfallah es la productora de Billy Knight, la película de Alec Roth, protagonizada por su pareja junto a Charlie Heaton y Diana Silvers.

Noor Alfallah fue pareja de Mick Jagger y estuvo vinculada a Clint Eastwood Instagram

Pacino, en tanto, venía de terminar su relación con la actriz israelí Meital Dohan, quien lo destrozó públicamente. “Es difícil estar con un hombre tan viejo”, dijo Meital sobre su expareja, a quien además, con honestidad brutal , describió como “tacaño” .

El actor es padre de Julie Marie, de 33 años, fruto de su relación con la coach de actuación Jan Tarrant, y también de los mellizos Anton y Olivia, de 22, hijos que tuvo con la actriz Beverly D’Angelo, su pareja desde 1997 hasta 2003. “Soy responsable ante ellos y formo parte de sus vidas de manera permanente. Cuando no lo soy, me molesta a mí y también a ellos”, declaró Pacino en diálogo con The New Yorker sobre la relación que tiene con sus hijos mayores.

