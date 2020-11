Nicolás Trotta

Este sábado el programa deLa Noche de Mirtha se desarrolló entre una gran tensión. El fiscal José María Campagnoli se cruzó, en numerosas oportunidades, con el ministro de Educación, Nicolás Trotta, y con la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz.

Uno de los momentos más álgidos se produjo cuando discutían por la actualidad económica del país. En ese entonces, el abogado criticó las contradicciones del Gobierno y Juana Viale puso a los oficialistas en apuros al preguntarles en qué moneda tienen sus ahorros.

El primero fue Trotta, a quien Viale le consultó si tenía ahorros en moneda estadounidense o en pesos. El funcionario dijo que tenía dinero en ambas monedas, y ella fue más allá: "¿Cambiarías todos tus dólares a pesos para dar un ejemplo?". Trotta eludió la pregunta y contó: "Tengo mis ahorros en dólares hace siete u ocho años". Pero ella insistió: "No importa desde hace cuánto tiempo, es una pregunta". El funcionario continuó: "Uno atesora en una moneda o en un plazo fijo, yo que no entiendo...". Fue entonces cuando lo interrumpió Campagnoli: "O sea que no los cambiarias". A lo que el ministro de Educación dijo: "Los tengo en dólares, declarados".

"Parte del problema que tenemos es que falta confianza para que el ahorro argentino se quede en el país", sostuvo Trotta en medio del debate. En tanto, Tolosa Paz contó: "No tengo dólares. Tengo mis ahorros y mi declaración jurada en pesos". Para ella, es necesario generar condiciones para tener una moneda sólida en el país. En ese sentido, consideró que el país sufre una crisis cada diez años.

"Tenemos un Estado 'elefantiásico'", sentenció el fiscal, para quien es importante reducir el gasto público, y acabar con "la maquinita" de emisión monetaria y con la lucha contra el campo. Además, tras aclarar que no se identifica con el macrismo, cuestionó a quienes piensan "que los males del país empezaron en el 2015", siendo que el peronismo gobernó durante mucho tiempo. "Tampoco es que el Gobierno anterior recibió el paraíso", defendió.

En línea con ese discurso, también se cruzó con Trotta y Tolosa Paz sobre el manejo del coronavirus. "No podemos creernos el cuentito de todo lo bien que nos fue en la pandemia", lanzó Campagnoli, a lo que el ministro hizo hincapié en las problemáticas económicas que heredaron de la administración de Mauricio Macri. "Siempre mirando para atrás", señaló el abogado, mientras que la oficialista remarcó que "a nadie en el mundo le fue bien con la pandemia".

Sobre la situación económica del país, el emprendedor Gino Tubaro manifestó su cansancio con las peleas políticas y con las burocracias y trabas que debe enfrentar para desarrollar su labor. "En este país es muy difícil llevar una ONG porque hay muchos que suponen que lavamos dinero", dijo. Y agregó: "Hoy es muy difícil ser emprendedor en nuestro país, da mucha pena porque este clima es el que hace tomar la decisión de irse a producir a otro mercado con menos dificultades".

El fallo de la Corte Suprema

En otro momento del programa, Campagnoli señaló que le parece "positivo" el fallo de la Corte Suprema, que determinó que los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi habían sido temporarios. "Muchos lo ven como un espaldarazo a Cristina. No lo veo así. Hubiera sido así se les decían que se tenían que ir".

Según explicó, él está "a favor de la inamovilidad de los jueces" y, en esta línea, criticó los traslados que se realizan por conveniencia del poder político. "La Corte esta poniendo un limite, me pareció un fallo salomónico", añadió luego, aunque aclaró que "el tiempo dirá que connotación tiene" esta decisión.

El fiscal contó que fue sometido a un juicio político por su investigación a Lázaro Báez. "Fue una patraña", soltó, y contó que en aquel entonces lo suspendieron y le bajaron el sueldo. "Tuve a todo el aparato estatal en mi contra", acusó.

Según indicó, finalmente se archivó la causa. "En este país los procesos terminan de una manera rara", dijo, y resaltó la importancia que tuvieron las movilizaciones a su favor, el periodismo y el "buen trabajo" de la Justicia en esta causa. "Gracias a tu abuela también", le dijo a Juana, al recordar que en aquel entonces ella lo invitó a su mesa.

Sobre este punto, Trotta dijo estar "preocupado" por la asociación que hizo Campagnoli entre los medios y la Justicia. Además, resaltó que el fiscal haya tenido derecho a la defensa y que siga siendo juez. "La movilización no tiene que ver con la Justicia", marcó. Y el abogado le respondió: "No puede ser una novedad que tengas derecho a la defensa".

A final del programa, Campagnoli contó que le gustaría ser Procurador de la Nación porque para él sería "un honor" alcanzar ese cargo, pero analizó el contexto actual y agregó: "No creo tener chances. No me parece posible".

